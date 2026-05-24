Ένα νέο πλαίσιο για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις τίθεται άμεσα σε ισχύ, επηρεάζοντας χιλιάδες φορολογουμένους και επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν καθυστερημένα έγγραφα στην Εφορία.

Με την ψήφιση του νόμου 5301 (σε ισχύ από τις 15 Μαΐου 2026), το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διορθώνει μια διαχρονική στρέβλωση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Πλέον, περιορίζονται δραστικά τα διοικητικά πρόστιμα των 100, 250 ή 500 ευρώ για τυπικές παραβάσεις χωρίς εισπρακτικό ή δημοσιονομικό αντίκτυπο, διευκολύνοντας όσους αμελούν ή καθυστερούν να υποβάλουν δηλώσεις από τις οποίες δεν προκύπτει φόρος ή το ποσό είναι αμελητέο.

Ποιοι γλιτώνουν οριστικά το πρόστιμο

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του νέου νόμου, το πρόστιμο καταργείται πλήρως για τις εξής περιπτώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων:

Αρχικές Δηλώσεις

Φορολογία Εισοδήματος : Όταν το εκκαθαριστικό είναι μηδενικό, πιστωτικό, ή όταν ο επιπλέον χρεωστικός φόρος δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

: Όταν το εκκαθαριστικό είναι μηδενικό, πιστωτικό, ή όταν ο επιπλέον χρεωστικός φόρος δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ. Πληροφοριακού Χαρακτήρα : Δηλώσεις που δεν συνεπάγονται την πληρωμή κάποιου φόρου.

: Δηλώσεις που δεν συνεπάγονται την πληρωμή κάποιου φόρου. Έμμεσοι Φόροι, Τέλη ή Εισφορές : (Εκτός ΦΠΑ και ΦΜΑ), εφόσον ο φόρος προς καταβολή είναι έως 100 ευρώ.

: (Εκτός ΦΠΑ και ΦΜΑ), εφόσον ο φόρος προς καταβολή είναι έως 100 ευρώ. Παρακράτηση Φόρου: (Εκτός του φόρου τυχερών παιγνίων), με την προϋπόθεση ότι το προς απόδοση ποσό είναι έως 100 ευρώ.

Τροποποιητικές Δηλώσεις (για διόρθωση λαθών)

Φορολογία Εισοδήματος (Φυσικών & Νομικών Προσώπων) : Αν ο επιπλέον φόρος που προκύπτει σε σχέση με την αρχική δήλωση δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

: Αν ο επιπλέον φόρος που προκύπτει σε σχέση με την αρχική δήλωση δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. ΦΠΑ και Παρακρατούμενοι Φόροι: Εφόσον η αρχική δήλωση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Ειδικές Κατηγορίες & Ανήλικοι

Δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκων ή από ενήλικες για υποχρεώσεις που αφορούν διάστημα που ήταν ανήλικοι.

Η απαλλαγή καλύπτει και τη δήλωση του γονέα για το μέρος του εισοδήματος του ανηλίκου τέκνου που προστίθεται στο δικό του.

Τι ισχύει για τον ΦΠΑ

Στις εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις ΦΠΑ η κύρωση παραμένει, αλλά εξορθολογίζεται. Αν η δήλωση είναι μηδενική (δεν προκύπτει φόρος), το πρόστιμο μειώνεται στα 100 ευρώ για όλους, καταργώντας τα ποσά των 250 ή 500 ευρώ που ίσχυαν ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης.

Καταργείται, επίσης, πλήρως το πρόστιμο των 100 ευρώ που αφορούσε τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ.

Αναδρομική ισχύς δύο ετών και επιστροφές χρημάτων

Οι νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις έχουν αναδρομική ισχύ από τις 19 Απριλίου 2024. Αυτό σημαίνει ότι αν το πρόστιμο δεν έχει βεβαιωθεί ή εισπραχθεί ακόμα, η διαδικασία σταματά αυτόματα και τα ποσά παραγράφονται.

Παράλληλα, όσοι φορολογούμενοι πλήρωσαν τέτοια πρόστιμα τα τελευταία δύο χρόνια, θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Η ΑΑΔΕ αναμένεται να εκδώσει σχετικές οδηγίες για τη διαδικασία ακύρωσης, επανυπολογισμού, συμψηφισμού ή αναδρομικής επιστροφής των ποσών στους δικαιούχους.

Τέλος, σε περιπτώσεις όπου το πρόστιμο απλώς μειώνεται (όπως στον ΦΠΑ), η πράξη επιβολής θα τροποποιείται, η οφειλή θα επανυπολογίζεται και η διαφορά θα επιστρέφεται ή θα συμψηφίζεται.