Στην καθιέρωση ενός αυστηρού πλαισίου ελέγχων, υποχρεώσεων και κυρώσεων για τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και τους πιστοποιημένους φορείς που αναλαμβάνουν την υποβολή και διαχείριση των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) προχωρά η ΑΑΔΕ, με σχετική απόφαση του Διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή.

Το μέτρο αφορά τόσο τα νομικά όσο και τα φυσικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν έναντι αμοιβής και κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με τους παραγωγούς τη διεκπεραίωση των αιτήσεων στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ, καθορίζοντας με σαφήνεια τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου, το αντικείμενό τους και τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας που οφείλουν να τηρούν οι φορείς.

Παράλληλα, η απόφαση ορίζει αναλυτικά τα στάδια διαπίστωσης των παραβάσεων, την επιμέτρηση των προστίμων, τα κριτήρια υποτροπής, καθώς και τη διαδικασία προσωρινού ή οριστικού αποκλεισμού των υπαίτιων φορέων από τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ο θεσμικός αυτός εκσυγχρονισμός αποσκοπεί στη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προστασία της αξιοπιστίας ολόκληρου του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων.