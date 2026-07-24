Ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το οποίο αφορά 1.000 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 18 Αυγούστου

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η άμεση καταπολέμηση της ανεργίας ανάμεσα σε αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 25 έως 54 ετών, οι οποίοι διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

Οι προσληφθέντες θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ για διάστημα 12 μηνών. Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός διαμορφώνεται στα 1.250 ευρώ για τους αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και στα 1.200 ευρώ για τους αποφοίτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει μία μόνο αίτηση, επιλέγοντας μία κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), μία ειδικότητα και μία Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Η επιλογή και η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνουν μέσω μηχανογραφικού λογισμικού βάσει μοριοδότησης συγκεκριμένων κριτηρίων.

Σε αυτά περιλαμβάνονται η διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (έως 18 μήνες), ο αριθμός ανήλικων τέκνων (έως 5 τέκνα), η ύπαρξη ανήλικων τέκνων ΑμεΑ, η επαγγελματική εμπειρία άνω του ενός έτους, η ολοκλήρωση πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης (έως ένα πρόγραμμα), η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, καθώς και η απόδοση σε ατομική δομημένη συνέντευξη.