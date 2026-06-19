Σε συνέχεια της δημοσίευσης της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου επί προδικαστικού ερωτήματος σχετικά με τον νόμο 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις – Servicers (ΕΕΔΑΔΠ).

Κατά τη συνεδρίαση, το Δ.Σ. κατέληξε ομόφωνα σε μια σειρά αποφάσεων αναφορικά με τη στάση και τις επόμενες ενέργειες των μελών της.

Οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) ξεκαθαρίζουν ότι σέβονται απολύτως και συμμορφώνονται πλήρως με την υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση κρίθηκε ότι ο εκτοκισμός των ρυθμίσεων του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 υπολογίζεται επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου.

Η κρίση αυτή του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι εφαρμοστέα από τις ΕΔΑΔΠ άμεσα και χωρίς καμία επιφύλαξη ως προς την ουσία της.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι οι ΕΔΑΔΠ έχουν θεσμική και νομική υποχρέωση επακριβούς προσδιορισμού των οφειλών και της είσπραξής τους.

Η υποχρέωση αυτή, την οποία ανέλαβαν με την υπογραφή των συμβάσεων διαχείρισης των απαιτήσεων εντός των τιτλοποιήσεων του σχεδίου «Ηρακλής», είναι σύμφυτη με την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και των φορολογουμένων, οι οποίοι έχουν αναδεχθεί και το τελικό βάρος των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.

Ωστόσο, κατά την πρακτική εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, έχει προκύψει ένα σημαντικό τεχνικό και νομικό ζήτημα. Παρότι η απόφαση ΟλΑΠ 6/2026 καθιστά σαφές ότι για τα δάνεια που υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 9 ν. 3869/2010 η δέουσα μέθοδος υπολογισμού των τόκων είναι ο εκτοκισμός στη δόση και όχι τοκοχρεολυτικά στο κεφάλαιο, υφίσταται ασάφεια ως προς τη διάρκεια της χρονικής περιόδου εκτοκισμού κάθε μηνιαίας δόσης.

Επί του θέματος αυτού έχουν ήδη διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις από νομικούς και επαγγελματικούς φορείς, και το ζήτημα χρήζει άμεσης αποσαφήνισης προκειμένου οι ΕΔΑΔΠ να μπορέσουν να εφαρμόσουν την απόφαση ορθά σε ουσιαστικό και τεχνικό επίπεδο.

Οδηγία προς τους δανειολήπτες: Μέχρι τη διευκρίνιση του συγκεκριμένου ζητήματος, οι Εταιρίες Διαχείρισης καλούν τους οφειλέτες του ν. 3869/2010 να συνεχίσουν να καταβάλλουν κανονικά το ποσό που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μηνιαίας τους δόσης.