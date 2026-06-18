Να απέχουν η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος από δηλώσεις που δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις για το περιεχόμενο της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σχετικά με τον υπολογισμό των τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, ζητά η ΕΚΠΟΙΖΩ.

Η οργάνωση καταναλωτών εκφράζει παράλληλα έντονο προβληματισμό για τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις διαρροές που ακολούθησαν την έκδοση της απόφασης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν διατυπωθεί απόψεις από «νομικούς κύκλους» εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), αλλά και από κυβερνητικούς αξιωματούχους και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες κάνουν λόγο για ασάφειες ή κενά στην απόφαση της Ολομέλειας ως προς τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, τη μη αναδρομικότητα της εφαρμογής της ή τις συνέπειές της για τους δανειολήπτες.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ, η οποία συμμετείχε ως παρεμβαίνουσα στη σχετική δίκη, ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι απόλυτα σαφής και προβλέπει ότι το επιτόκιο υπολογίζεται επί κάθε μηνιαίας δόσης κατά τον χρόνο εξόφλησής της και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.

Κατά την οργάνωση, η ερμηνεία αυτή συνδέεται άρρηκτα με τον σκοπό προστασίας της κύριας κατοικίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς οποιοσδήποτε διαφορετικός τρόπος υπολογισμού θα οδηγούσε σε υπέρμετρη και άδικη επιβάρυνση των οφειλετών.

Παράλληλα, η ένωση σημειώνει ότι, μολογότι η απόφαση δεν παράγει δεδικασμένο για όσους δεν συμμετείχαν στη συγκεκριμένη δίκη, οι κρίσεις της Ολομέλειας αποτελούν πλέον δεσμευτική κατευθυντήρια ερμηνεία για όλα τα δικαστήρια που θα κληθούν να εξετάσουν αντίστοιχες υποθέσεις στο μέλλον.

Επιπλέον, η οργάνωση υποστηρίζει ότι η απόφαση καταλαμβάνει το σύνολο της δικαστικής ρύθμισης από την έναρξη εφαρμογής της και, ως εκ τούτου, έχει αναδρομικές συνέπειες ως προς τον υπολογισμό των τόκων.

Το γεγονός αυτό, κατά την άποψή της, ανοίγει ξεκάθαρα τον δρόμο για αναζήτηση, επιστροφή ή συμψηφισμό ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από τους δανειολήπτες.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΚΠΟΙΖΩ επικρίνει δριμύτατα τις δημόσιες παρεμβάσεις που ακολούθησαν, τονίζοντας ότι ο σεβασμός στις δικαστικές αποφάσεις δεν θα πρέπει να είναι α λα καρτ ούτε να εξαρτάται από το ποιος είναι ο ωφελημένος ή ο ζημιωμένος από αυτές.

Τέλος, καλεί τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων να προχωρήσουν άμεσα στην ενημέρωση των οφειλετών για τις καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, καθώς και για τον τρόπο προσαρμογής των δόσεών τους στα νέα δεδομένα, ώστε οι δανειολήπτες να είναι σε θέση να ασκήσουν πλήρως τα νόμιμα δικαιώματά τους βάσει της απόφασης της δικαιοσύνης.