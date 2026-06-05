Νομοθετική ρύθμιση που στοχεύει στην οικονομική προστασία και την ενίσχυση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με τη νέα αυτή παρέμβαση τροποποιείται ριζικά το ισχύον καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης για τους παραγωγούς που έχουν συνάψει Σύμβαση Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι παραγωγοί θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά την αποζημίωσή τους για την πράσινη ενέργεια που εγχέουν στο δίκτυο κατά τις ώρες όπου η τιμή εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας είναι μηδενική.

Αντίθετα, η ποινή της απώλειας της ενίσχυσης θα περιοριστεί και θα εφαρμόζεται αυστηρά και μόνο στις περιπτώσεις εκείνες όπου καταγράφονται καθαρά αρνητικές τιμές για διάστημα μεγαλύτερο των δύο συνεχόμενων ωρών.

Η ρύθμιση αυτή, η οποία έχει ήδη συμφωνηθεί κατόπιν συνεννόησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιουνίου 2026, έρχεται να θεραπεύσει μια σημαντική αδυναμία του υφιστάμενου πλαισίου.

Μέχρι σήμερα, οι κάτοχοι ΣΕΔΠ έχαναν την αποζημίωσή τους όταν οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ήταν είτε μηδενικές είτε αρνητικές για περισσότερες από δύο συνεχόμενες ώρες

Η διαφοροποίηση αυτή κρίθηκε αναγκαία για τον περιορισμό των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων που προκαλούν οι συχνότερες πλέον περίοδοι μηδενικών τιμών, φαινόμενο που αποδίδεται στην εντυπωσιακή διείσδυση των φωτοβολταϊκών στη χώρα, με την εγκατεστημένη ισχύ τους να έχει εκτιναχθεί από τα 2,6 GW το 2019 σε περισσότερα από 11 GW σήμερα.

Αυτή η υπερπροσφορά πράσινης ενέργειας, αν και συμβάλλει στη γενικότερη συγκράτηση των τιμών, κατά τις ώρες υψηλής ηλιοφάνειας και χαμηλής ζήτησης οδηγεί ολοένα και συχνότερα σε στρεβλώσεις στη χονδρεμπορική αγορά.

Είναι ενδεικτικό ότι εντός του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 203 ώρες με μηδενικές τιμές και 242 ώρες με αρνητικές τιμές, γεγονός που πλήττει άμεσα τα έσοδα των παραγωγών ΑΠΕ, στους οποίους περιλαμβάνονται πολλές μικρές επιχειρήσεις, ενεργειακές κοινότητες και αγρότες.

Παράλληλα με τη φορολογική και επιδοματική αυτή ανάσα, το Υπουργείο προωθεί ένα ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων για την ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας με στόχο την εγκατάσταση 700 MW συστημάτων αποθήκευσης έως το τέλος Ιουνίου 2026, ενώ δρομολογείται και μηχανισμός για τη δικαιότερη αναδιανομή των αναγκαστικών περικοπών παραγωγής μεταξύ των σταθμών ΑΠΕ.

Στην ίδια κατεύθυνση, εφαρμόζονται ήδη μέτρα για τη μεταφορά της κατανάλωσης στις ώρες αιχμής της πράσινης παραγωγής, όπως το διζωνικό και τα δυναμικά τιμολόγια ρεύματος που είναι διαθέσιμα στους οικιακούς καταναλωτές από τον Απρίλιο του 2026.