Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Συνολικά 56.756.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 58.370 δικαιούχους, από τις 10 έως 14 Αυγούστου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
– Από τον e-ΕΦΚΑ:
* Στις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 256.000 ευρώ, σε 170 δικαιούχους, για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).
* Από τις 10 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ, σε 500 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων Εφάπαξ.
– Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
* 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους, για καταβολή Επιδομάτων Ανεργίας και λοιπών Επιδομάτων.
* 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες, για Επιδοτούμενη Άδεια Μητρότητας.
* 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο Επιδοτούμενων Προγραμμάτων Απασχόλησης.
* 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους Προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.