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Συνολικά 65.037.607,92 ευρώ θα καταβληθούν σε 64.261 δικαιούχους, από τις 14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
– στις 14 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 137.607,92 ευρώ σε 111 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ και
– από τις 14 έως και τις 18 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
– 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
– 5.000.000 ευρώ σε 7.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
– 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
– 1.400.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.