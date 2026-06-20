Συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.684.952 δικαιούχους, από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
– στις 22 Ιουνίου, θα καταβληθούν 14.416.099,71 ευρώ σε 29.766 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών,
– στις 25 Ιουνίου, θα καταβληθούν 1.321.836.309,25 ευρώ σε 2.612.951 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026,
– από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου, θα καταβληθούν συνολικά 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
– 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
– 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
– 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
– 50.000 ευρώ σε 85 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.