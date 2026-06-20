Συνολικά 1.382.802.408,96 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.684.952 δικαιούχους, από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 22 Ιουνίου, θα καταβληθούν 14.416.099,71 ευρώ σε 29.766 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών,

– στις 25 Ιουνίου, θα καταβληθούν 1.321.836.309,25 ευρώ σε 2.612.951 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026,

– από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου, θα καταβληθούν συνολικά 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

– 50.000 ευρώ σε 85 δικαιούχους φορείς για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.