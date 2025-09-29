Συνολικά 1.192.935.624,96 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.781.591 δικαιούχους από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 29 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 1.106.702.624,96 ευρώ σε 1.683.164 δικαιούχους για την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2025,

– στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 9.500 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου 2025 του ν. 4778/2021,

– στις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 13.275.000 ευρώ σε 26.200 δικαιούχους για πληρωμή παροχών,

– στις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,

– από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

– στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 3.015 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 15.000.000 ευρώ σε 14.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

– 1.500.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

– 160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».