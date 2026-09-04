Την ανάγκη διαρκούς προστασίας της αξιοπιστίας που ανέκτησε η χώρα απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς υπογράμμισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατά την ομιλία του στην 4η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ 2028-2034) στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Ο κ. Πιτσιλής στάθηκε στην άρση της αναστολής διαπίστευσης του οργανισμού πληρωμών μέσα σε έναν χρόνο, εξέλιξη που εξασφάλισε τη συνέχιση των αγροτικών ενισχύσεων.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η διαφανής και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων στους πραγματικούς παραγωγούς, μέσα από ένα σύστημα που αποτάσσει τις παθογένειες του παρελθόντος.

Κεντρικό ρόλο στη νέα αυτή εποχή διαδραματίζει η πλατφόρμα MyAGRO, η οποία αξιοποιεί την ψηφιοποίηση και τη διαλειτουργικότητα δεδομένων.

Μέσω της διασύνδεσης των νέων χαρτογραφικών υποβάθρων, του περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ και του Κτηματολογίου, δημιουργείται ένα σύγχρονο πλαίσιο καταγραφής και ελέγχου της αγροτικής δραστηριότητας.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ξεκαθάρισε ότι ο έλεγχος δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά λειτουργεί ως μηχανισμός προστασίας του συνεπώς αγρότη και της ισονομίας, τονίζοντας παράλληλα πως η μεγαλύτερη πρόκληση έγκειται στη σωστή εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου σε συνεργασία με τους φορείς της παραγωγής.

Αναφερόμενος στη νέα ΚΑΠ 2028-2034, ο κ. Πιτσιλής επεσήμανε ότι η αυξημένη ευελιξία που θα δοθεί στα κράτη-μέλη συνεπάγεται και μεγαλύτερη ευθύνη για αξιόπιστη και απλοποιημένη διαχείριση.

Η νέα προγραμματική περίοδος αποτελεί ευκαιρία για τον σχεδιασμό ενός πιο στοχευμένου συστήματος στήριξης με ψηφιακές διαδικασίες και καλύτερη πρόβλεψη κρίσεων.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κρίνεται απαραίτητη η στενή συνεργασία του ΥπΑΑΤ και της ΑΑΔΕ με συνεταιρισμούς, επιμελητήρια και επιστημονικά ιδρύματα, με τελικό ζητούμενο λιγότερη γραφειοκρατία για τον παραγωγό, έγκυρα δεδομένα για τη διοίκηση και πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων.