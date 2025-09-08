Καταργείται σταδιακά ο ΕΝΦΙΑ για οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκων με την προϋπόθεση της μόνιμης κατοικίας.

Το μέτρο αυτό, το οποίο πρόκειται να ωφελήσει 1.000.000 πολίτες, αφορά 12.720 οικισμούς, από συνολικά 13.585, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Πρωθυπουργού και την εξειδίκευση του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Έτσι, από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ευρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων).

Από το μέτρο εξαιρούνται επίσης κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.

Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών στις εν λόγω περιοχές της επικράτειας και το ετήσιο κόστος της πλήρους απαλλαγής εκτιμάται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ.

Δείτε εδώ αναλυτικά τους οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων που αφορά το μέτρο