Ξεκινά στα τέλη Σεπτεμβρίου η διαδικασία καταβολής των συντάξεων Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με βάση τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, καλύπτοντας το σύνολο των κύριων και επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026, με την πίστωση των κύριων συντάξεων των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και των συντάξεων που έχουν απονεμηθεί από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά βάσει του νόμου 4387/2016.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα

Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026, με την πληρωμή των κύριων συντάξεων των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων φορέων), καθώς και του συνόλου των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.