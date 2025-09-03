«Τις συνεχιζόμενες και πρωτοφανείς δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στις διαδικασίες εκτελωνισμού των προϊόντων συζήτησε την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, αντιπροσωπεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με επικεφαλής τον Πρόεδρο, Σταύρο Καφούνη και τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα Δώρου Καπράλου με το Προεδρείο της Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων, υπό τον Πρόεδρο, Χαράλαμπο Μπαρτζώκα».

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, επισημαίνοντας ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια επιστολής της ΕΣΕΕ, από το τέλος Ιουλίου, στον Υπουργό Οικονομικών κ. Πιερρακάκη, στην οποία εκφράστηκε ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου και συνάντησης που πραγματοποιήθηκε, για το ίδιο θέμα, στις αρχές Αυγούστου με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή. Υπενθυμίζεται ότι, από την πλευρά της και η ΟΕΤΕ με ανακοίνωσή της στις 7 Αυγούστου είχε επισημάνει πως η διαμορφωθείσα κατάσταση στα τελωνεία αποτελεί τροχοπέδη για το ελεύθερο εμπόριο.

Στην ανακοίνωση, υπογραμμίζεται ότι «ΕΣΕΕ και ΟΕΤΕ συμφώνησαν πως το πρόβλημα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις με αχρείαστα κόστη και δυσχεραίνει συνολικά τη λειτουργία της αγοράς» και ότι η Συνομοσπονδία θα αναλάβει νέες πρωτοβουλίες προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Ενημερωτική Ημερίδα της ΑΑΔΕ για τις τελωνειακές απλουστεύσεις

Εργαλεία και ψηφιακές εφαρμογές που διευκολύνουν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, μειώνουν τη γραφειοκρατία, και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική Ημερίδα για τις τελωνειακές απλουστεύσεις που πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, σταθερή δέσμευση της αρχής είναι η στήριξη του νόμιμου εμπορίου και της υγιούς επιχειρηματικότητας.

«Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη στήριξη και τη διευκόλυνση του νομίμως διακινούμενου εμπορίου και της υγιούς επιχειρηματικότητας», δήλωσε και πρόσθεσε: «Για τον λόγο αυτό, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην καθιέρωση και εφαρμογή τελωνειακών απλουστεύσεων που ενισχύουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, προωθούν το μεταποιητικό και εξαγωγικό εμπόριο και ενδυναμώνουν τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με την επιχειρηματική κοινότητα».

Στην ημερίδα πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από τον γενικό διευθυντή Τελωνείων & ΕΦΚ, Δημήτρη Μπουρίκο καθώς και από έμπειρα στελέχη της αρχής, τα οποία ανέλυσαν διεξοδικά τα οφέλη και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τελωνειακές απλουστεύσεις.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, μέσα από τον ευρύ οργανωτικό και ψηφιακό μετασχηματισμό της Τελωνειακής Υπηρεσίας, η ΑΑΔΕ έχει επιτύχει σημαντικά βήματα προόδου στις τελωνειακές διαδικασίες.

Πλέον, οι ελληνικές επιχειρήσεις επωφελούνται από:

* Ειδικές άδειες για διευκόλυνση των εμπορικών διαδικασιών:

– Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ): Προσφέρει ταχύτερο τελωνισμό, μειωμένες εγγυήσεις και διεθνή αναγνώριση.

– Άδεια απλουστευμένων διαδικασιών για το καθεστώς της εξαγωγής: Επιταχύνει τον τελωνισμό και την επιστροφή ΦΠΑ, με δυνατότητα διεκπεραίωσης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

– Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα: Διευκολύνει τις συναλλαγές με περισσότερες από 50 τρίτες χώρες.

* Ψηφιοποίηση των διαδικασιών:

– Υποβολή διασαφήσεων εισαγωγών και εξαγωγών αποκλειστικά ψηφιακά, εξυπηρετώντας περισσότερους από 80.000 συναλλασσόμενους.

– Ψηφιοποιημένη οριστικοποίηση εξαγωγών, με αυτοματοποιημένη ενημέρωση για την επιβεβαίωση εξόδου των εμπορευμάτων.

* Ενίσχυση του διεθνούς εμπορίου:

– Ψηφιοποίηση των καθεστώτων τελωνειακής αποθήκευσης.

– Ευρεία λειτουργία αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης.

– Αναβάθμιση των Ελεύθερων Ζωνών στα μεγάλα λιμάνια της χώρας.