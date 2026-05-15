Με την επίσημη ανάρτηση των προσωρινών πινάκων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ, ξεκινά μια ιδιαίτερα περιορισμένη χρονικά φάση για την υποβολή ενστάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους ή θεωρούν ότι υπήρξε σφάλμα στη μοριοδότησή τους, καλούνται να ενεργήσουν άμεσα, καθώς η σχετική πλατφόρμα στο https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos , παραμένει ανοιχτή αποκλειστικά από το Σάββατο 16 Μαΐου στις 11:00 έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 23:59.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τονιστεί ότι η διαδικασία εκτελείται μόνο ηλεκτρονικά, με οποιαδήποτε άλλη μορφή ένστασης να οδηγεί σε αυτόματη απόρριψη, καθιστώντας την τήρηση των ψηφιακών κανόνων μονόδρομο για τη διεκδίκηση των 50 εκατομμυρίων ευρώ του συνολικού προϋπολογισμού.

Η επιτυχία της ένστασης εξαρτάται άμεσα από τη σαφήνεια και την επάρκεια της τεκμηρίωσης που θα επισυναφθεί.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσδιορίσουν με ακρίβεια τον λόγο της διαφωνίας τους —είτε αυτός αφορά εσφαλμένο υπολογισμό μορίων είτε πλήρωση προϋποθέσεων που δεν αναγνωρίστηκαν— και να ενισχύσουν το αίτημά τους με ηλεκτρονικά σαρωμένα δικαιολογητικά.

Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμβουλεύονται σχολαστικά τη Δημόσια Πρόσκληση για τον σωστό τρόπο απόδειξης των κριτηρίων συμμετοχής, ώστε να αποφευχθούν τυπικά λάθη που θα στερούσαν την επιταγή κοινωνικού τουρισμού.

Με την ολοκλήρωση αυτής της φάσης και την εξέταση των δικαιολογητικών, θα διαμορφωθούν οι οριστικοί πίνακες που θα επιτρέψουν σε 300.000 πολίτες να επωφεληθούν από τις επιδοτούμενες διακοπές, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εγχώρια τουριστική αγορά.