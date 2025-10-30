Ανακοινώθηκαν από την ΑΑΔΕ οι αριθμοί που κληρώθηκαν στην 48η κλήρωση (φορολοταρία) που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και αφορά τις συναλλαγές που έγιναν κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2025 και εκκαθαρίστηκαν τον μήνα που ολοκληρώνεται.

Δείτε εδώ τους αριθμούς που κερδίζουν

Τα κέρδη ανά κατηγορία

Συγκεκριμένα, στη φορολοταρία της 30ης Οκτωβρίου κληρώθηκε ένας τυχερός που κερδίζει 50.000 ευρώ και ακόμα 555 τυχεροί που κερδίζουν από 20.000 ευρώ έως 1.000 έκαστος.

Στο site της ΑΑΔΕ βρίσκονται οι λαχνοί των τυχερών που κέρδισαν στις προηγούμενες φορολοταρίες που πραγματοποίησαν ΑΑΔΕ και υπουργείο Οικονομικών.

Τα ποσά που θα κερδίζουν κάθε μήνα 556 φορολογούμενοι είναι τα εξής:

-1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ

-5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ ο καθένας

-50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ ο καθένας

-500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας

Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, δίνεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.

Μ. Π.

Πηγή: ΑΑΔΕ