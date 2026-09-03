Νέα οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 4.143.954 ευρώ ενεργοποιείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους καλλιεργητές μηδικής (πολυετούς τριφυλλιού), οι οποίοι επηρεάστηκαν από τα περιοριστικά μέτρα βιοασφάλειας που εφαρμόστηκαν στη διακίνηση ζωοτροφών για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Με την τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, στο καθεστώς στήριξης εντάσσονται πλέον οι παραγωγοί στις Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Φθιώτιδας και Φλώρινας.

Με τη διεύρυνση αυτή, το μέτρο καλύπτει συνολικά 22 Περιφερειακές Ενότητες, καθώς η ζωονόσος και οι περιορισμοί στη διακίνησή της επηρέασαν σημαντικά την παραγωγική δραστηριότητα που συνδέεται με την κτηνοτροφία.

Όσον αφορά τις λεπτομέρειες του προγράμματος, το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται σε 10 ευρώ ανά στρέμμα για τις ξηρικές καλλιέργειες και σε 20 ευρώ ανά στρέμμα για τις ποτιστικές καλλιέργειες.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τις υπεύθυνες δηλώσεις τους μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport, κατά το διάστημα από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η καταβολή των χρημάτων και η ολοκλήρωση των πληρωμών αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.