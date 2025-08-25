Με φοροελαφρύνσεις στην «φαρέτρα» του σκοπεύει να προσέλθει στην ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο ο πρωθυπουργός, που παραδοσιακά πλέον ανακοινώνει από το βήμα της σε ετήσια βάση τις αλλαγές στην οικονομική και φορολογική του πολιτική.

«Είναι αρχή μας τα πλεονάσματα να επιστρέφουν στους πολίτες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας στίγμα προθέσεων για το πακέτο ενισχύσεων που θα ανακοινωθεί.

Το κόστος των εξαγγελιών υπολογίζεται σε περίπου 1,5 έως και 2 δισ. ευρώ και σε αυτές θα περιλαμβάνονται κυρίως φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοπασχολούμενους και επαγγελματίες αγρότες.

«Το πρωτογενές πλεόνασμα για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου είναι υψηλότερο από τον στόχο που είχαμε θέσει κατά 1,2 δισ. ευρώ. Αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φαίνεται να έχει λάβει τις τελικές αποφάσεις για τις αλλαγές στην φορολογική κλίμακα, με επικρατέστερο σενάριο την προσθήκη δύο ενδιάμεσων συντελεστών 15% για εισοδήματα 10.000 έως 15.000 ευρώ από 22% που είναι σήμερα και 40% ή 42% από 40.000 έως 50.000 ευρώ από 44% που ισχύει τώρα.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η αύξηση του αφορολόγητου από τα 8.636 ευρώ στα 10.000 ευρώ για όσους δεν έχουν παιδιά. Για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες με εξαρτώμενα τέκνα το βασικό σενάριο προβλέπει αύξηση από τα 1.000 στα 1.500-2.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Επί τάπητος βρίσκεται και η προσωπική διαφορά, που εξανεμίζει τις αυξήσεις που λαμβάνουν περίπου 670.000 συνταξιούχοι. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται ο περιορισμός ή ακόμα και η κατάργησή της, με ταυτόχρονη καταβολή όλων των αυξήσεων που θα προκύπτουν στις συντάξεις.

«Για να καλύψουμε αυτή τη μεγάλη αδικία που μας κληρονόμησε η προηγούμενη κυβέρνηση, της προσωπικής διαφοράς, ερχόμαστε και δίνουμε έκτακτο βοήθημα για να καλύψουμε αυτή τη διαφορά(…) Η λογική μας και θα μείνω εδώ είναι να καλύψουμε αυτές τις τρύπες του παρελθόντος. Θα δούμε τα περισσότερα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.

Πάντως, πέρα από την άμεση φορολογία, φορείς της αγοράς επιμένουν στην ανάγκη να υπάρξει παρέμβαση και στους έμμεσους φόρους.

Ταυτόχρονα ο πρόεδρος Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης Κορκίδης τόνισε: «Μεγαλύτερη έκπληξη, λοιπόν, θα θεωρούσα εάν (η κυβέρνηση) κάνει μια μείωση ή μια μετάταξη στους συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ιδιαίτερα τρόφιμα. Αυτό θα ήταν πραγματικά μια γενναία πράξη».

Στο πακέτο των μέτρων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση είναι και η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%, σταδιακά, έως το 2027.