Τέθηκε σε λειτουργία την 1η Σεπτεμβρίου 2026 η ψηφιακή πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες (συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών) που κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Δικαιούχοι είναι πολίτες της Ελλάδας, κρατών-μελών της Ε.Ε., του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, εφόσον αποδεικνύουν διετή τουλάχιστον συνεχή διαμονή στις ορισμένες περιοχές βάσει των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και του Φορολογικού Μητρώου, με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 4.700 ευρώ.

Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται ως εξής:

-600 ευρώ ετησίως για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 3.000 ευρώ.

-300 ευρώ ετησίως για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 3.000,01 έως 4.700 ευρώ.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω Taxisnet στο gov.gr (στη διαδρομή Υγεία και Πρόνοια > Επιδόματα > Εισοδηματική ενίσχυση Ορεινών ή/και Μειονεκτικών Περιοχών), απευθείας στην πλατφόρμα oreina.epidomata.gov.gr, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ ή δια ζώσης μέσω των ΚΕΠ.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως τις 30 Οκτωβρίου 2026.

Όσοι πολίτες είδαν την αίτησή τους να απορρίπτεται το 2025 οφείλουν να υποβάλουν νέα αίτηση για το 2026. Αντίθετα, οι δικαιούχοι των οποίων η αίτηση εγκρίθηκε το 2025 θα λάβουν ειδοποίηση (email/SMS) ώστε να εισέλθουν στην εφαρμογή (ή μέσω ΚΕΠ) και να επιβεβαιώσουν/αποθηκεύσουν τα ήδη καταχωρισμένα στοιχεία τους για τη διενέργεια των αυτόματων διασταυρώσεων.

Για τη διαδικασία δεν απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών, καθώς τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα.

Σε περίπτωση που οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν καταστούν εφικτές, οι αιτούντες θα ενημερώνονται από την εφαρμογή ώστε να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω ΚΕΠ εντός προθεσμίας δύο μηνών.