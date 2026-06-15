Την έναρξη του Προγράμματος χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων για το 2026 ανακοίνωσε ο ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, με στόχο την οικονομική στήριξη 2.300 τρίτεκνων και 600 πολύτεκνων μητέρων, καθώς και μονογονέων τρίτεκνων και πολύτεκνων πατέρων που είναι δικαιούχοι των παροχών της Αγροτικής Εστίας.

Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων άνοιξε σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 στις 15:00, και θα παραμείνει διαθέσιμη για τους ενδιαφερόμενους έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στις 23:59.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από την άμεσα δικαιούχο μητέρα ή τον μονογονέα πατέρα, μέσω της ειδικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι άμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ που είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, καθώς και συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων και συνταξιούχων του ΟΠΕΚΑ και του e-ΕΦΚΑ που πληρούν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Βασικό κριτήριο είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά, τα οποία πρέπει επίσης να είναι δικαιούχοι των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και να διαθέτουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα μέσω του άμεσα δικαιούχου γονέα.

Παράλληλα, τα τέκνα που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση της παροχής πρέπει να είναι άγαμα και άνεργα, ενώ εφαρμόζονται συγκεκριμένα ηλικιακά όρια με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Ειδικότερα, τα παιδιά πρέπει να είναι έως 18 ετών, ή έως 19 ετών, εφόσον φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και έως 24 ετών εφόσον σπουδάζουν σε Ανώτατο ή Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, σε Πρόγραμμα Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. ή σε ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ισχύει κανένας ηλικιακός περιορισμός για παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Αναφορικά με τα ποσά της ενίσχυσης, το φετινό Πρόγραμμα προβλέπει την καταβολή χρηματικού βοηθήματος ύψους 700 ευρώ σε 2.300 τρίτεκνες μητέρες (ή μονογονείς πατέρες) και 1.000 ευρώ σε 600 πολύτεκνες μητέρες (ή μονογονείς πατέρες).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν έγκαιρα την υποβολή της αίτησής τους εντός της προβλεπόμενης μηνιαίας προθεσμίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στη διαδικασία επιλογής των τελικών δικαιούχων.