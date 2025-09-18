Προθεσμία έως τις 2 Οκτωβρίου δίνει η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για να καταθέσει νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να υπάρξει διακοπή πληρωμών.

Σε σχετική επιστολή που απέστειλε η αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το σχέδιο που προτείνει η Ελλάδα δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και δεν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις.

Επισημαίνει δε ότι εάν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος αναστολής των μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών, δηλαδή με αναστολή των αγροτικών επιδοτήσεων.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας είπε ότι «η προθεσμία αφορά στην υποβολή ενός νέου σχεδίου, το οποίο προφανώς ενσωματώνεται στην υλοποίηση του Action Plan» και τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Σημείωσε ότι τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την εξυγίανση του ΟΠΕΠΕΚΕ γίνονται σε απόλυτη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και «υπάρχει απόλυτη συμφωνία για όλα αυτά τα οποία γίνονται».

Ο αρμόδιος υπουργός προσέθεσε ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε συνεννόηση με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Agri) έχει εκπονηθεί «ένα σχέδιο δράσης που αφορά στο κατά πόσο ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπορέσει να κάνει αυτά τα συγκεκριμένα βήματα που πλέον δεν θα τον έχουν στο στόχαστρο.

Είτε με τη λογική των κακών πληρωμών είτε με τη λογική των κακών ελέγχων. Γεγονότα που ήταν ο βασικότερος λόγος και η βασικότερη αιτία για τις οποίες είχαμε την επιβολή των προστίμων».

Πρόσθεσε ότι από τότε που έγινε η συγκεκριμένη πρόταση έχουν υπάρξει και νέα ζητήματα όπως ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στην τελική ευθεία για να ενσωματωθεί στην ΑΑΔΕ» συμπληρώνοντας ότι στη διαδικασία ενσωματώνονται «και άλλα στοιχεία όπως το να είναι απαραίτητο το στοιχείο της ταυτότητας του ακινήτου, το λεγόμενο ΑΤΑΚ, ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε πληρωμές πρέπει να γίνουν νωρίτερα όλοι οι πραγματικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι και όχι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που γινόταν στο παρελθόν».

Αναφορικά με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δήλωσε ότι «έχουμε ήδη συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια εξάμηνη παράταση του σχεδίου δράσης ακριβώς για να γίνουν και όλα αυτά τα βήματα.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα προδιαγράψουν τη νέα μορφή του ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που προφανώς πρέπει να είναι κάτω από την επιτήρηση, άρα και την έγκριση, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Σημείωσε ότι για να γίνει η εξυγίανση του Οργανισμού Πληρωμών «χρειάζεται να ληφθούν κάποιες πολύ σκληρές αποφάσεις και να ενσωματωθούν διαδικασίες οι οποίες δεν υπήρχαν στο παρελθόν» διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι αγρότες που περιμένουν να πληρωθούν, δεν θα χάσουν τα χρήματά τους.

Τέλος, μιλώντας για τις ζωονόσους ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι «εμβόλιο για τη ευλογιά δεν έχει εφαρμοστεί σε καμία ευρωπαϊκή χώρα και επίσης από όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε δεν υπάρχει ευρωπαϊκό εμβόλιο» ενώ κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε, όπως είπε, «πρόβλημα στις εξαγωγές των γαλακτοκομικών προϊόντων από την Ελλάδα, ειδικά στη φέτα».

«Είναι πολύ κρίσιμο να καταλάβουμε όλοι το εξής ότι αν εφαρμόσουμε έναν εμβολιασμό, που κατά τουλάχιστον τα δεδομένα τα επιστημονικά υπάρχουν, δημιουργεί ανοσία μόνο στο 60% των εμβολιασμένων ζώων και αυτομάτως δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα διότι για το υπόλοιπο 40% δεν υπάρχει δυνατότητα να γνωρίζει κανείς αν τα τυχόν αντισώματα που έχει είναι αντισώματα λόγω του εμβολιασμού ή λόγω του ότι προσβάλλεται από την ίδια τη νόσο» τόνισε.