Σε στενό εύρος κινείται η χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω περιορισμένης συναλλακτικής δραστηριότητας.

Συγκρατημένη άνοδο σημειώνουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.261,65 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,09%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.272,75 μονάδες (+0,58%) και κατώτερη τιμή στις 2.254,83 μονάδες (-0,22%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 57,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,57%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-3,52%), της Εθνικής (-1,50%), της Elvalhalcor (+1,49%), του ΔΑΑ (+1,29%) και του ΟΤΕ (+1,12%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola (-2,25%), της Metlen (-1,67%), της Optima Bank (-1,35%) και της Σαράντης (-1,24%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Bally΄s Intralot και η Alpha Bank διακινώντας 1.488.050 και 995.620 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 8,25 εκατ. ευρώ και η Metlen με 7,18 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 60 μετοχές, 42 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Έλαστρον (+6,61%) και Πλαστικά Θράκης (+5,57%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μουζάκης (-7,76%) και Flexopack (-4,91%).