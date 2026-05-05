Από σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΠΕΚΑ.

Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 για να δηλώσουν συμμετοχή, με τον Οργανισμό να εισάγει φέτος έναν σαφή διαχωρισμό στη διαδικασία: οι αιτήσεις γίνονται είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω ΚΕΠ, ανάλογα με το πρόγραμμα.

1. Παιδικές Κατασκηνώσεις: Μόνο ηλεκτρονικά

Για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα, η φυσική παρουσία καταργείται. Οι γονείς πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας apps.opekaservices.gr/kataskinotika/.

Ωφελούμενοι: 1.200 παιδιά (6 έως 16 ετών).

Διάρκεια: Έως 16 ημέρες (15 διανυκτερεύσεις).

Περίοδος φιλοξενίας: Από 15 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου (έως 10 Σεπτεμβρίου για παιδιά με αναπηρία).

Προτεραιότητα: Παιδιά με αναπηρία (άνω του 50%) και ορφανά παιδιά εισάγονται χωρίς κλήρωση.

Αυξημένη επιδότηση: Το ημερήσιο τροφείο αυξάνεται στα 39,41€ (τυπική ανάπτυξη) και 67,91€ (παιδιά με αναπηρία) για την ενίσχυση των επιχειρήσεων.

2. Δωρεάν Βιβλία: Μέσω των ΚΕΠ

Για το πρόγραμμα παροχής βιβλίων, που αφορά 117.000 δικαιούχους, η διαδικασία παραμένει παραδοσιακή για τους πολίτες.

Πού απευθύνεστε: Σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας.

Δικαιούχοι: Ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι αγρότες.

Διάρκεια χρήσης: Τα βιβλία μπορούν να αποκτηθούν από τις 4 Ιουνίου 2026 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027.

Επιχειρήσεις: Βιβλιοπωλεία και εκδότες υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ψηφιακά στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την ένταξή τους στο δίκτυο.