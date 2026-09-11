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Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και είναι έτοιμη να παρέμβει αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να καταγράφει αύξηση 60-65% σε σχέση με πέρυσι, ο υπουργός σημείωσε ότι η πολιτεία θα στηρίξει την κοινωνία εφόσον χρειαστεί, ενώ παράλληλα επανεξετάζονται και τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης.

Παρά τις γεωπολιτικές πιέσεις, στόχος παραμένει ο περιορισμός των επιπτώσεων στους πολίτες.

Για το… καλώδιο

Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται ποτέ να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο ή το Δίκαιο της Θάλασσας.

Τόνισε ότι το έργο προχωρά με τη συμμετοχή του ομίλου Meridiam και την αναγνώριση της αμερικανικής πλευράς, υπογραμμίζοντας τη διαφορά μεταξύ απλής ενημέρωσης και αδειοδότησης.

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