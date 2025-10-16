Του Μιχάλη Παπανίδη

Πραγματικό «λαγό» έβγαλαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πιάνοντας φοροδιαφυγή που αγγίζει το 100%(!), στα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), τα οποία υποδέχονται τις αναγκαίες από το νόμο δηλώσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

Τα εντυπωσιακά, όσο και απογοητευτικά, ευρήματα προέκυψαν από αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε 58 ΚΥΔ σε όλη τη χώρα.

Τα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν ανήλθαν σε 414.000 ευρώ, ενώ σε 42 ΚΥΔ μπήκε 48ωρο «λουκέτο».

Προδήλως, έγινε διασταύρωση των ΑΦΜ των αιτήσεων με την πλατφόρμα myData, ανακαλύπτοντας ότι έλειπαν τιμολόγια και δεν είχαν εκδοθεί 45.200 αποδείξεις, με αποκρυβείσα ύλη 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. Τα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν ανήλθαν σε 414.000 ευρώ, ενώ σε 42 ΚΥΔ μπήκε 48ωρο «λουκέτο».

Πού απλώθηκε το δίχτυ των ελεγκτών

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε 23 νομούς και περιφερειακές ενότητες της χώρας (Θεσσαλονίκη, Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική, Φλώρινα, Νομό Ηρακλείου, Άργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φέρες Έβρου, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξανθή).

Τα 42 ΚΥΔ στα οποία εντοπίστηκαν παραβιάσεις και έκλεισαν βρίσκονται 8 ΚΥΔ στο Ηράκλειο, 7 στο Κιλκίς, 4 στη Λάρισα, από δύο ΚΥΔ σε Τρίκαλα, Κεφαλλονιά, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη και Δράμα και ένα ΚΥΔ σε Σάμο, Σπάρτη, Ζάκυνθο, Άργος, Αγρίνιο, Έδεσσα, Ξάνθη, Σέρρες, Κομοτηνή, Φλώρινα, Κοζάνη, Χαλκιδική και Κατερίνη.

Το πλέον εντυπωσιακό είναι πώς από το 2016 έως σήμερα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ – ο οργανισμός που εποπτεύει και πιστοποιεί τη λειτουργία των 500 περίπου ΚΥΔ, που βρίσκονται σε όλη τη χώρα – δεν είχε κλείσει ούτε ένα Κέντρο, ούτε για μία ώρα. Και όμως, μέσα σε λίγες μέρες, και υπό την πίεση των αποκαλύψεων, η ΑΑΔΕ έβαλε λουκέτο σε 42.

Γιατί ήταν σημαντικά τα ΚΥΔ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων ήταν το σημείο που άρχιζε το σκάνδαλο διασπάθισης αγροτικών επιδοτήσεων και κυρίως αυτών που αφορούσαν την κτηνοτροφία. Εκεί έρχονταν σε επαφή οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με το σύστημα. Εκεί γίνονταν οι πλαστές δηλώσεις και από εκεί το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε ή δεν απέρριπτε όσα ισχυρίζονταν οι παραγωγοί, προωθώντας τις αιτήσεις για πληρωμή.

Τι είπε σχετικά ο Κωστής Χατζηδάκης

«Άλλη μια σημαντική είδηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις που αποδεικνύει ότι πλέον μπαίνει βαθιά το μαχαίρι στις καταχρηστικές πρακτικές και στα φαινόμενα διαφθοράς δεκαετιών.

Η ΑΑΔΕ προχώρησε σε ελέγχους σε 58 ΚΥΔ σε όλη τη χώρα, στα Κέντρα δηλαδή που οι αγρότες υποβάλλουν τις Αιτήσεις τους για αποζημιώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι έλεγχοι αποκάλυψαν φοροδιαφυγή που αγγίζει το 100%! Θυμίζω ότι έχουν ξεκινήσει, επίσης, οι έλεγχοι της Οικονομικής Αστυνομίας και ήδη έχουν καταλογιστεί 22,6 εκατ. ευρώ για 1.036 παραβάσεις», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Linkedin ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.