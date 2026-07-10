Σειρά από σοβαρές τεχνικές αστοχίες, γραφειοκρατικά εμπόδια και άδικους αποκλεισμούς που στερούν από τους παραγωγούς τις δικαιούμενες ενισχύσεις τους φέρνει στη Βουλή η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

Με ερώτησή τους προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και Εθνικής Οικονομικών, οι βουλευτές του κόμματος αναδεικνύουν τα εκτεταμένα προβλήματα που καταγράφηκαν κατά την πρόσφατη πληρωμή των Οικολογικών Σχημάτων (Eco-schemes), των υπολοίπων της βασικής ενίσχυσης του 2025 και της de-minimis ενίσχυσης για τις ζωοτροφές.

Το πρώτο μεγάλο αγκάθι αφορά την αποτυχία του συστήματος τηλεπισκόπησης (Monitoring), καθώς λόγω προβλημάτων στην ψηφιακή αναγνώριση παραμένουν δεσμευμένα 406.932 αγροτεμάχια.

Το πρόβλημα είναι οξύτατο στα κτηνοτροφικά, τα σανοδοτικά και τα όσπρια, όπου τα «κιτρινισμένα» αγροτεμάχια ξεπερνούν το 40%, με το ΚΚΕ και τους αγροτικούς φορείς να ζητούν οι παραδόσεις των προϊόντων να αποτελούν αυτόματα τεκμήριο απόδειξης της καλλιέργειας.

Παράλληλα, εντοπίζονται σοβαρές δυσλειτουργίες στα ίδια τα Οικολογικά Σχήματα.

Στη δράση για το Βελτιωμένο Σιτηρέσιο πληρώθηκε μόλις το ένα τρίτο των αιτούντων, καθώς χιλιάδες παραγωγοί απορρίφθηκαν λόγω του κωδικού λάθους 40148 για ημερομηνίες τιμολογίων εκτός ορίων, παρά το γεγονός ότι διέθεταν έγκυρα παραστατικά.

Στα πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέματα επιβλήθηκαν οριζόντιες περικοπές λόγω υπερβάλλουσας ζήτησης, με αποτέλεσμα η ενίσχυση να πέσει στα 12 ευρώ ανά στρέμμα αντί των 17,5 ευρώ που όριζε το ΦΕΚ προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα κονδυλίων.

Προβλήματα εμφανίστηκαν και στη δράση για τις δακοπαγίδες, όπου λόγω σφαλμάτων στη χειρόγραφη πληκτρολόγηση των τιμολογίων ή του ΑΦΜ των γεωπόνων, ο αυτόματος έλεγχος έβγαλε μαζικά τον κωδικό λάθους 40179, πετώντας εκτός πληρωμών τους αγρότες.

Μάλιστα, λόγω προσωρινά κλειδωμένων πεδίων στο σύστημα, πολλά ΚΥΔ αναγκάστηκαν υπό την πίεση του χρόνου να τροποποιήσουν τις αιτήσεις και να δηλώσουν τους παραγωγούς σε άλλα υποπρογράμματα.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκονται σε ιδιότυπη ομηρία λόγω προβλημάτων με τους ΑΤΑΚ και τα ΚΑΕΚ, με τις λύσεις να μετατίθενται για το φθινόπωρο. Επιπλέον, καταγγέλλονται άδικοι γεωγραφικοί και ψηφιακοί αποκλεισμοί στις ενισχύσεις de minimis για τις ζωονόσους.

Πληγείσες περιοχές, όπως ο Νομός Φθιώτιδας, εξαιρέθηκαν πλήρως παρά το οικονομικό πλήγμα που υπέστησαν, ενώ το ψηφιακό σύστημα πέταξε εκτός όσους παραγωγούς δήλωσαν την καλλιέργειά τους ως «τριφύλλι» αντί για «μηδική», παρά το γεγονός ότι για τον ΕΛΓΑ και την παραγωγή πρόκειται για το ίδιο ακριβώς προϊόν.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το ΚΚΕ στην απενεργοποίηση της παλιάς online εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία επέτρεπε στους αγρότες να υποβάλλουν μόνοι τους, απευθείας και δωρεάν, τη δήλωση για τα eco-schemes.

Η κατάργησή της αναγκάζει τους παραγωγούς να καταφεύγουν σε ιδιωτικές πλατφόρμες και ΚΥΔ, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με υψηλό οικονομικό κόστος.

Πριν καν φτάσει η επιδότηση στον λογαριασμό τους, ένα μεγάλο μέρος της εξανεμίζεται, καθώς παρακρατούνται οι αμοιβές των ΚΥΔ, των μελετητών και το κόστος χρήσης των ιδιωτικών ψηφιακών συστημάτων, πέρα από τις υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΛΓΑ.

Με την επερώτησή της, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να ανοίξει άμεσα το σύστημα για διορθώσεις στα σφάλματα, να καλυφθούν τα ελλείμματα στα κονδύλια των κλαδεμάτων, να αρθούν οι αποκλεισμοί στη Φθιώτιδα και στα «τριφύλλια», και να εξεταστεί η επαναλειτουργία της δωρεάν online εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να σταματήσει η οικονομική επιβάρυνση των παραγωγών από μεσάζοντες και ιδιωτικές πλατφόρμες.