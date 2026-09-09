Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, παρατείνεται έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026 η προθεσμία για την υποβολή, καταχώριση και δημοσίευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Η απόφαση αυτή ελήφθη ως ανταπόκριση σε σχετικά αιτήματα της αγοράς, μεταθέτοντας την αρχική καταληκτική προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου 2026, ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις παρέχοντάς τους τον αναγκαίο επιπλέον χρόνο για την ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.