Πρόσθετη οικονομική ανάσα και ζωτικό χρόνο εξασφάλισαν οι δικαιούχοι των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσαν τη διασφάλιση επιπλέον πόρων.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει τη συνέχιση και την ομαλή ολοκλήρωση των εγκεκριμένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, ακόμη και μετά την επίσημη λήξη των αυστηρών προθεσμιών υλοποίησης που θέτει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η νέα κοινή απόφαση ορίζει την 30η Νοεμβρίου 2026 ως τη νέα, ενιαία καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η παράταση αυτή αφορά τους δικαιούχους των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ 2025», καθώς και του «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι κατηγορίες που εντάσσονται στη ρύθμιση

Η δυνατότητα ολοκλήρωσης των έργων έως τα τέλη Νοεμβρίου του 2026 παρέχεται αποκλειστικά σε δύο συγκεκριμένες κατηγορίες αιτούντων.

Η πρώτη αφορά τις αιτήσεις ωφελουμένων που έχουν ήδη υπαχθεί σε κάποιο πρόγραμμα και για τις οποίες έχει καταγραφεί επίσημα στο πληροφοριακό σύστημα η μεταφορά προκαταβολών προς τους αναδόχους και τους προμηθευτές.

Η δεύτερη κατηγορία καλύπτει τις υπαχθείσες αιτήσεις οι οποίες βρίσκονται σε νομική ή διαδικαστική κατάσταση διαδοχής.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους».

Στη συγκεκριμένη δράση, η παράταση έως την 30η Νοεμβρίου 2026 ισχύει κανονικά και για όλες τις εγκεκριμένες αιτήσεις που έχουν κριθεί επιλέξιμες προς υπαγωγή μέχρι και τη 17η Ιουλίου.

Ο απολογισμός ενός γιγαντιαίου ενεργειακού προγράμματος

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ υπογραμμίζει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης λειτούργησε ως η κινητήριος δύναμη για τη μεγαλύτερη προσπάθεια ενεργειακής θωράκισης κατοικιών που έχει γίνει ποτέ στη χώρα.

Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών αποτιμώνται σε εντυπωσιακά μεγέθη, καθώς περισσότεροι από 100.000 πολίτες αναβάθμισαν τις κατοικίες τους μέσω των διαφόρων κύκλων του «Εξοικονομώ».

Παράλληλα, πάνω από 93.000 νοικοκυριά έλαβαν ενίσχυση για την αντικατάσταση των παλιών τους συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης – Θερμοσίφωνα».

Συνολικά, διοχετεύθηκαν στην ελληνική κοινωνία και οικονομία πόροι που ξεπέρασαν το 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ.

Το ποσό αυτό συνέβαλε καθοριστικά στη μόνιμη μείωση του ενεργειακού κόστους για χιλιάδες οικογένειες, στην ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση του γερασμένου κτιριακού αποθέματος της χώρας και, κατ’ επέκταση, στην ενίσχυση της εθνικής ενεργειακής ασφάλειας.

Με την εξασφάλιση αυτών των πρόσθετων πόρων, τα συναρμόδια υπουργεία επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να στηρίξουν έμπρακτα την ελληνική περιφέρεια και τα αστικά κέντρα, επιτρέποντας σε ακόμη περισσότερους πολίτες να μετατρέψουν τα σπίτια τους σε σύγχρονες, οικονομικά βιώσιμες και ανθεκτικές εστίες απέναντι στις καθημερινές ενεργειακές προκλήσεις.