Σημαντική διεύρυνση του χρονικού περιθωρίου για την υπαγωγή στο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης συνταξιούχων εξωτερικού που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.

Με απόφαση του Διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1192/2026), η προθεσμία υποβολής της αίτησης μετατίθεται από τις 31 Μαρτίου στις 31 Οκτωβρίου, παρέχοντας επτά επιπλέον μήνες στους ενδιαφερομένους, ενώ παράλληλα καθορίζεται το πλαίσιο διαδικασιών και η αρμοδιότητα των ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Βάσει του νέου πλαισίου για το άρθρο 5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα έως τις 2 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 31/10 του ίδιου έτους για υπαγωγή στο έτος άφιξης, ή έως τις 31/10 του επόμενου έτους για υπαγωγή στο επόμενο έτος.

Αντίθετα, όσοι μετα εγκαθίστανται μετά τις 2 Ιουλίου, μπορούν να αιτηθούν υπαγωγή μόνο για το επόμενο έτος, υποβάλλοντας αίτηση έως τις 31/10 του έτους αυτού.

Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά προσκομίζονται το αργότερο έως τις 30/11 του φορολογικού έτους υπαγωγής.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω της πύλης myAADE (στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου»), ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή/courier, ή με φυσική παρουσία κατόπιν ραντεβού στα αρμόδια ΚΕΦΟΔΕ (Αττικής για την Περιφέρεια Αττικής, Κέα, Κύθνο, Άνδρο, Μήλο και Θεσσαλονίκης για την υπόλοιπη Επικράτεια), καθώς και με τη συνδρομή υπαλλήλων στα myPoint, τις ΥΦΕ ή τις ΔΟΥ.

Στο σκέλος των φορολογικών οφελών, τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή φορολογούνται με αυτοτελή, σταθερό συντελεστή 7% (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ΣΑΔΦΕ ή διεθνείς συνθήκες), με την εφάπαξ καταβολή του φόρου έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου να εξαντλεί κάθε φορολογική υποχρέωση.

Για την υπαγωγή απαιτείται το φυσικό πρόσωπο να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα 5 από τα 6 προηγούμενα έτη και να μεταφέρει τη κατοικία του από κράτος με συμφωνία διοικητικής συνεργασίας.

Οι ρυθμίσεις ισχύουν για νέες και εκκρεμείς αιτήσεις, καθώς και για τις πράξεις προσδιορισμού φόρου του φορολογικού έτους 2025, ενώ πληροφορίες παρέχονται μέσω της εξυπηρέτησης my1521 (τηλεφωνικά ή ψηφιακά).