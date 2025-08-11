Έως και την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-73-2.9 Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023 – 2027.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω της παρέμβασης επιτυγχάνεται η ενίσχυση του προσανατολισμού στην αγορά και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση.

Παράλληλα, συμβάλλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σ᾿ αυτήν, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ενίσχυσης της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και προώθηση της βιώσιμης ενέργειας.

H παρέμβαση εφαρμόζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια, παρέχοντας στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών προσώπων, σε νομικά πρόσωπα και σε συλλογικά σχήματα, των οποίων η έδρα βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας, για επενδύσεις στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε θερμοκήπια και λοιπά προσπελάσιμα στέγαστρα φυτικής παραγωγής,

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΕ στην ιστοσελίδα www.opske.gr.

Που στοχεύει το πρόγραμμα

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η παρέμβαση θα συμβάλλει στους ακόλουθους στόχους: