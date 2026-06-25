Την άμεση προώθηση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για τα πυρόπληκτα δάνεια που φέρουν την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου ζητά η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ).

Το σχετικό αίτημα διατυπώθηκε μέσω επιστολής που απέστειλε ο πρόεδρος της Ένωσης, Γιάννης Βουτσινάς, προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Στην παρέμβασή της, η ΚΕΕΕ υπογραμμίζει ότι χιλιάδες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες καθώς και νοικοκυριά που επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας, εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με ανυπέρβλητες οικονομικές δυσκολίες.

Οι δυσκολίες αυτές απορρέουν από δάνεια τα οποία είχαν χορηγηθεί παλαιότερα με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο των τότε έκτακτων μέτρων για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ωστόσο, μετά την κατάπτωση των εγγυήσεων αυτών, οι οφειλές μεταφέρθηκαν βεβαιωμένες στο Δημόσιο, επιβαρύνθηκαν σωρευτικά με τόκους και προσαυξήσεις, και πλέον σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν ως ανασταλτικός παράγοντας για τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των πληγέντων.

Οι Προτάσεις της ΚΕΕΕ για το νέο πλαίσιο ρύθμισης

Για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο παραμένει εκκρεμές εδώ και πολλά χρόνια, η Διοίκηση της ΚΕΕΕ εισηγείται τον διαχωρισμό των συγκεκριμένων χρεών σε μια διακριτή, ειδική κατηγορία οφειλών. Το προτεινόμενο πλαίσιο προβλέπει τις εξής διευκολύνσεις:

Επιμήκυνση αποπληρωμής: Δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις.

Κούρεμα προσαυξήσεων: Πλήρης διαγραφή των συσσωρευμένων τόκων, των προστίμων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων.

Ευνοϊκό επιτόκιο: Εφαρμογή σημαντικά μειωμένου ή ακόμη και μηδενικού επιτόκιο για τη διάρκεια της ρύθμισης.

Διαγραφή βασικής οφειλής: Πρόβλεψη για μερική διαγραφή του αρχικού κεφαλαίου της οφειλής, εφόσον αποδεικνύεται αντικειμενική και πλήρης αδυναμία πληρωμής από πλευράς του οφειλέτη.

Προστασία συνοφειλετών: Ένταξη των εγγυητών και των συνοφειλετών στη διαδικασία, με ταυτόχρονη δυνατότητα επιμερισμού του χρέους μεταξύ των συνυπόχρεων προσώπων.

Δήλωση του Προέδρου της ΚΕΕΕ

«Οι πληγέντες από τις μεγάλες πυρκαγιές δε ζητούν προνομιακή μεταχείριση. Ζητούν μια ρεαλιστική διέξοδο, η οποία θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν να εργάζονται, να επενδύουν και να προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες. Πιστεύουμε ότι μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο μπορεί να διαμορφωθεί μία λύση που θα συνδυάζει την κοινωνική δικαιοσύνη με την οικονομική αποτελεσματικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Γιάννης Βουτσινάς.