Για προσπάθεια περιορισμού της εκλογικής φθοράς μέσω αποσπασματικών υποκατάστατων κατηγορεί την κυβέρνηση ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την εξειδίκευση των εξαγγελιών της ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η κυβέρνηση οικειοποιείται προτάσεις της αντιπολίτευσης τις οποίες παλαιότερα χαρακτήριζε «δημοσιονομικό εκτροχιασμό», παρουσιάζοντάς τες πλέον ως υπεύθυνη πολιτική, ενώ παράλληλα αποκρύπτει τις πραγματικές επιπτώσεις των μέτρων.

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ στηλιτεύει τη διατήρηση του πυρήνα της τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και υπογραμμίζει ότι τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους δεν αποτελούν 13ο μισθό ή σύνταξη, αλλά περιορισμένα επιδόματα με μικρή πραγματική αύξηση.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα μετατίθεται βάθος επταετίας έως το 2033, η μετάθεση του κατώτατου μισθού των 1.000 ευρώ ορίστηκε για το 2028, ενώ το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» επιδοτεί τη ζήτηση χωρίς να δημιουργεί νέο απόθεμα κατοικιών.

Τέλος, ασκείται κριτική για την απουσία ουσιαστικών μέτρων κατά της ακρίβειας, των ολιγοπωλίων και του ιδιωτικού χρέους.

Ο Τομέας Οικονομικών επισημαίνει ότι η κυβέρνηση επιστρέφει επιλεκτικά ένα μικρό μέρος των εσόδων που εισπράττει μέσω του ΦΠΑ λόγω του πληθωρισμού, την ώρα που η χώρα υστερεί στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και αναμένεται επιβράδυνση των δημόσιων επενδύσεων μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση προαναγγέλλει ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο εναλλακτικό πρόγραμμα για τους μισθούς, τη στεγαστική πολιτική, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.