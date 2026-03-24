Αναδρομικά από τις 15 Μαρτίου θα γίνει η επιδότηση 15% στα λιπάσματα, όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, υπήρξε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, και θα συμβεί διότι υπήρξαν πολλά μηνύματα χθες από τον αγροτικό κόσμο και από το αρμόδιο υπουργείο. Έτσι, η επιδότηση στα λιπάσματα θα είναι από τις 15 Μαρτίου, συν Απρίλιος, συν Μάιος, όλο τον μήνα.

Τα υπόλοιπα μέτρα (fuel pass, επιδότηση στην αντλία για το diesel και αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών), θα ισχύσουν από την 1η Απριλίου και θα συνεχιστούν τον Μάιο.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε επίσης, ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, για να μπορέσουν να επανέλθουν οι εφοδιαστικές αλυσίδες εκεί που βρίσκονταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.

Και πρόσθεσε ότι «δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια της κρίσης. Κανείς δεν γνωρίζει. Καμία χώρα. Δεν γνωρίζουμε και το βάθος». Επισημαίνοντας ότι «άρα εμείς οφείλουμε να είμαστε εκεί. Δίπλα σε κάθε πολίτη, δίπλα σε κάθε επιχείρηση.

Η χώρα δεν είναι αυτή που ήταν το 2019. Έχει άλλες δυνατότητες. Αλλά τις έχει επειδή είναι προσεκτική. Και αυτό οφείλουμε να κάνουμε».