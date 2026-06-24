Σε μια από τις πιο θερμές κοινοβουλευτικές αναμετρήσεις της περιόδου εξελίχθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής γύρω από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να αντικρούει τους ισχυρισμούς των άλλων κομμάτων και να αναλύει τη τακτική της κυβέρνησης.

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η κυβερνητική τροπολογία που ρυθμίζει τις οφειλές για περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη, προκαλώντας μια βαθιά ιδεολογική και πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στο οικονομικό επιτελείο και το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Απαντώντας στις έντονες επικρίσεις της μειοψηφίας περί «καθυστερημένης νομικής συμμόρφωσης» και «απλής εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων», ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής.

Στην τοποθέτησή του, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει συνειδητά να μην κρυφτεί πίσω από νομικίστικες ερμηνείες, αλλά να δώσει μια οριστική και καθολική λύση σε στρεβλώσεις που ταλαιπωρούν την κοινωνία για χρόνια.

«Παρεμβαίνουμε και λύνουμε προβλήματα. Δεν αφήνουμε προβλήματα να χρονίζουν. Δεν αφήνουμε αδικίες να διαιωνίζονται. Δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται», δήλωσε χαρακτηριστικά, δίνοντας τον τόνο της πολιτικής απάντησης της πλειοψηφίας.

Αναδρομικότητα 700 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς επιβάρυνση των φορολογουμένων

Η απάντηση του Υπουργού βασίστηκε σε σκληρά δεδομένα και πολιτικά επιχειρήματα, επιχειρώντας να αποδομήσει την κριτική περί «στενής νομικής συμμόρφωσης». Ο Υπουργός εξήγησε ότι η κυβέρνηση προχώρησε συνειδητά πέρα και πάνω από όσα όριζε η δικαστική απόφαση, εισάγοντας τη διάσταση της αναδρομικότητας.

Όπως ανέφερε, τα υπερβάλλοντα ποσά που κατέβαλαν οι συνεπείς δανειολήπτες όλα αυτά τα χρόνια δεν χάνονται, αλλά επανυπολογίζονται και λογίζονται ως απευθείας αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας άμεσα το υπόλοιπο της οφειλής και τη διάρκεια του δανείου.

Η παρέμβαση αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, έχει συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα που αγγίζει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά:

-Τα 500 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών μέσω της ραγδαίας μείωσης των μηνιαίων δόσεων (που σε πολλές περιπτώσεις θα φτάσει έως και τα 300 ευρώ τον μήνα).

-Τα 200 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την αναδρομική αποκατάσταση για τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί.

Ο Υπουργός έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι το βάρος αυτό δεν θα μετακυλιστεί στους φορολογούμενους πολίτες, καθώς θα το επωμιστούν αποκλειστικά οι τράπεζες και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής», ανάλογα με το μερίδιο των εισπράξεων της κάθε πλευράς.

Παράλληλα, πέρασε στην αντεπίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι το πλαίσιο του Νόμου Κατσέλη, το οποίο κληροδότησαν στη χώρα, λειτούργησε ως βραδυφλεγής βόμβα αβεβαιότητας, καθώς σχεδόν μία στις δύο αιτήσεις απορρίφθηκε τελικά από τα δικαστήρια, επιτρέποντας σε στρατηγικούς κακοπληρωτές να κρυφτούν πίσω από τις δικαστικές καθυστερήσεις εις βάρος των πραγματικά ευάλωτων.

Τα εργαλεία για το Ιδιωτικό Χρέος και η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου

Πέρα από την τροπολογία, ο Υπουργός υπεραμύνθηκε της συνολικής οικονομικής πολιτικής, παρουσιάζοντας τη σημαντική βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών. Ανέφερε ότι το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο 94,1%, υποχωρώντας κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (121,4%), ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια συρρικνώθηκαν εντυπωσιακά από το 40% το 2019 σε επίπεδα κάτω του 3% σήμερα.

Αναφέρθηκε επίσης στην επιτυχία του εξωδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος έχει επιτύχει πάνω από 62.000 ρυθμίσεις ύψους άνω των 19 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας αύξηση επιδόσεων κατά 700% σε σχέση με το 2022.

Για την περαιτέρω ενίσχυση των πολιτών, το νέο νομοσχέδιο εισάγει καίριες τροποποιήσεις:

Μείωση του ορίου ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, ανοίγοντας την πόρτα σε περίπου ένα εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες.

Θέσπιση 72 δόσεων για χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αύξηση του ακατάσχετου ορίου από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ.

Ισχυρότερη προστασία της κύριας κατοικίας, δίνοντας τη δυνατότητα στον δανειολήπτη να ρευστοποιήσει δευτερεύοντα περιουσιακά στοιχεία για να πετύχει μεγαλύτερο κούρεμα και βιώσιμη δόση στο σπίτι του.

Στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο Υπουργός αναφέρθηκε στις διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και υπεραμύνθηκε των κοινωνικών αντιδοτών που θεσπίζει η κυβέρνηση, όπως η οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί για 975.000 οικογένειες, η αύξηση της μόνιμης ετήσιας ενίσχυσης των συνταξιούχων στα 300 ευρώ και η διεύρυνση των κριτηρίων για την επιστροφή ενοικίου.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η κοινωνική στήριξη προϋποθέτει μια ισχυρή παραγωγική βάση. Στο πλαίσιο αυτό, το νομοσχέδιο εισάγει ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση εναλλακτικών επενδύσεων, με στόχο η Αθήνα να μετατραπεί από τόπο κατανάλωσης κεφαλαίων σε διεθνή κόμβο διαχείρισης επενδύσεων, δημιουργώντας νέες, υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. «Δεν μένουμε παρατηρητές απέναντι στα δύσκολα, αλλά αναλαμβάνουμε την ευθύνη της λύσης», κατέληξε.