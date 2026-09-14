Τον Οκτώβριο θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την τιμή διάθεσης και τα μέτρα στήριξης στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι το ντίζελ επιδοτείται ήδη στην αντλία και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες αξιοποιώντας τη βελτιωμένη δημοσιονομική θέση της χώρας, τηρώντας παράλληλα τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική αντιπαράθεση για τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων ενόψει ΔΕΘ, ο κ. Πιερρακάκης κάλεσε όλες τις πλευρές να υποβάλουν τις προτάσεις τους στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για ανεξάρτητη κοστολόγηση.

Τέλος, αναφερόμενος στο ζήτημα των «κόκκινων» δανείων και τη συμπεριφορά των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), ο υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και προανήγγειλε ότι, εφόσον διαπιστωθεί σχετική ανάγκη, θα υπάρξουν άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις.