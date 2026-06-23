Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών από τον e-ΕΦΚΑ, με το συνολικό ποσό που πρόκειται να διανεμηθεί να ανέρχεται σε 7.811.382 ευρώ.

Δικαιούχοι της συγκεκριμένης πληρωμής είναι 6.926 ασφαλισμένοι οι οποίοι υπέβαλαν τη σχετική αίτηση μέχρι και τις 16 Ιουνίου 2026. Τα ποσά θα πιστωθούν αυτοματοποιημένα και απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που έχουν δηλώσει οι ενδιαφερόμενοι.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του φορέα, οι συγκεκριμένες εισφορές προσδιορίστηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες στο πλαίσιο της ετήσιας εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2025.

Αφορούν αποκλειστικά μη μισθωτούς ασφαλισμένους —δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες— οι οποίοι παράλληλα είχαν μισθωτή απασχόληση ή υπάγονταν στις ειδικές διατάξεις περί δελτίων παροχής υπηρεσιών της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του νόμου 4387/2016.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής, είναι απαραίτητο οι ασφαλισμένοι να έχουν υποβάλει αίτηση μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, μια προϋπόθεση που ισχύει ανεξάρτητα από το αν έχουν εκκρεμείς οφειλές προς τον οργανισμό ή όχι.

Η επεξεργασία όλων των αιτημάτων διενεργείται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο, ακολουθώντας πιστά τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης του Νοεμβρίου του 2021.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους ασφαλισμένους που τυγχάνει να είναι παράλληλα και οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ, η διαδικασία διαφοροποιείται ελαφρώς, καθώς το τελικό ποσό που θα πιστωθεί στον λογαριασμό τους θα είναι μειωμένο.

Στις περιπτώσεις αυτές, το Ταμείο προχωρά πρώτα σε αυτόματο συμψηφισμό της οφειλής (είτε αυτή είναι ενταγμένη σε καθεστώς ρύθμισης είτε όχι) με το αρχικό προς επιστροφή ποσό, και στη συνέχεια αποδίδει στον δικαιούχο το εναπομείναν υπόλοιπο.