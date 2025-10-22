«Από τα 466 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων που λειτουργούν έχουν ελεγχθεί τα 225 και από αυτά στα 48 εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψος 1,1 δις ευρώ».

Αυτό έκανε γνωστό στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Όπως είπε ο κ, Πιτσιλής το τελευταίο διάστημα, μετά την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, έχουν ενταθεί οι φορολογικοί έλεγχοι και εκτίμησε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί.

«Καλύψαμε το 50% των ελέγχων στα 466 ΚΥΔ, από φορολογική σκοπιά, αισιοδοξούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα τους έχουμε ολοκληρώσει και τα στοιχεία θα τα διαβιβάσουμε στους εισαγγελείς, που ασχολούνται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να κάνουν τη δική τους αξιολόγηση», ανέφερε ο κ. Πιτσιλής απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι το ελεγκτικό έργο της αρχής στα ΚΥΔ γίνεται πιο δύσκολο πολλές φορές, καθώς δεν τα βρίσκουν ανοιχτά, ενώ διευκρίνισε ότι οι έλεγχοι στη Κρήτη έχουν ολοκληρωθεί.

Απαντώντας σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη σχετικά με την επιχείρηση της οικονομικής αστυνομίας και τις 37 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων που αξιοποιήθηκαν προέρχονται από την ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο ρόλος της ΑΑΔΕ δεν «είναι πανελεγκτική αρχή, δεν κάνει ελέγχους για πλαστά Ε9 και πλαστούς τίτλους, αλλά ελέγχει την φορολογητέα ύλη που αποκρύπτεται».

Ερωτηθείς από τον ανεξάρτητο βουλευτή, Αλέξανδρο Αυλωνίτη για την πρόταση της ΝΔ για τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτός να γίνει από την ΑΑΔΕ, ο πρόεδρος της Αρχής είπε ότι «στο πλαίσιο της μεταφοράς ενσωμάτωσης του οργανισμού στην ΑΑΔΕ, πρέπει να κάνουμε αυτόν τον έλεγχο “δέουσας επιμέλειας” στα συστήματα του οργανισμού».

«Να δούμε τι συστήματα υπάρχουν να τα αξιολογήσουμε και επιχειρησιακά και νομικά, ποιες είναι οι συμβατικές δεσμεύσεις, ποια είναι τα παραδοτέα, ποιες είναι οι συνέπειες μη τήρησης. Άρα, λοιπόν, εμείς, αυτή τη δουλειά ούτως ή άλλως θα την κάνουμε. Θέλουμε να ξέρουμε τι είναι αυτό που παραλαμβάνουμε ως προς τα πληροφοριακά στοιχεία, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αποτύπωση και ευχαρίστως να δώσουμε όλα αυτά που μας ζητούνται με το έγγραφο της Εξεταστικής Επιτροπής», τόνισε ο κ. Πιτσιλής.

Σε άλλη ερώτηση, αναφορικά με δημοσίευμα που φέρει αγρότη να έχει λάβει 2,5 εκ. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να έχει 7 ΙΧ, μεταξύ των οποίων και μία “Τζιάγκιουαρ”, και στο ερώτημα εάν η Αρχή θα το ελέγξει, ο κ. Πιτσιλής απάντησε:

«Η ΑΑΔΕ έχει προγραμματισμό ελέγχων, αλλά παρακολουθούμε και την επικαιρότητα. Μπαίνει και στο δικό μας ραντάρ ο,τιδήποτε, και μάλιστα τέτοιων διαστάσεων και μεγεθών, υποπίπτει στην αντίληψή μας, μας κεντρίζει το ενδιαφέρον».

Τέλος, ο κ. Πιτσιλής ανέφερε ότι η ΑΑΔΕ έχει διαρκή και στενή συνεργασία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία και της διαβιβάζεται άμεσα οτιδήποτε στοιχείο ζητηθεί.

Μ. Παπανίδης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ