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Πιστώσεις συνολικού ύψους 71.051.797,98 ευρώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς 78.003 πολιτών το διάστημα από τη Δευτέρα 16 έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, βάσει του προγραμματισμού του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο προγραμματισμός των πληρωμών ανά φορέα διαμορφώνεται ως εξής:

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Από πλευράς e-ΕΦΚΑ, οι καταβολές θα γίνουν τμηματικά μέσα στην εβδομάδα:

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: Θα πιστωθούν 201.797,98 ευρώ σε συνολικά 153 δικαιούχους, ποσό που αφορά παροχές του πρώην ΟΑΕΕ.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου: Υπολογίζεται ότι θα διατεθούν 15.350.000 ευρώ σε 28.500 ασφαλισμένους για την κάλυψη επιδομάτων ασθενείας, μητρότητας, ατυχήματος, καθώς και εξόδων κηδείας.

Διάστημα 16 – 20 Νοεμβρίου: Θα καταβληθούν σταδιακά 18.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους, μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για τη χορήγηση εφάπαξ.

Ο προγραμματισμός της ΔΥΠΑ

Αντίστοιχα, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα προχωρήσει στις παρακάτω καταβολές:

Επιδόματα ανεργίας: Θα διατεθούν 18.000.000 ευρώ για την πληρωμή 30.000 ανέργων και δικαιούχων λοιπών παροχών.

Άδεια μητρότητας: Θα καταβληθεί 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες στο πλαίσιο της επιδοτούμενης άδειας.

Προγράμματα απασχόλησης: Θα πιστωθούν 18.000.000 ευρώ σε 17.000 ωφελούμενους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενες δράσεις εργασίας.