Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές προς τους προμηθευτές για τις εξαργυρωμένες επιταγές (voucher) του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», όπως ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι πρώτες πληρωμές αφορούν περισσότερες από 6.270 επιταγές που εξαργυρώθηκαν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025, με το συνολικό ύψος τους να ανέρχεται στα 6,29 εκατομμύρια ευρώ.

Η διαδικασία των πιστώσεων θα συνεχιστεί σταδιακά για το σύνολο των εξαργυρώσεων, ακολουθώντας αυστηρά τη χρονική σειρά υποβολής τους.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο διασφαλίζει με συνέπεια και ταχύτητα τη σταθερή χρηματοδότηση του Προγράμματος, στηρίζοντας έμπρακτα τόσο την ενεργειακή αναβάθμιση των νοικοκυριών όσο και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίησή του.

Οι πληρωμές καταβάλλονται απευθείας στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των προμηθευτών, ενώ για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση allazothermansi.thermosifona.suppliers@prv.ypeka.gr.