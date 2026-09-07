Στα 572 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το συνολικό κόστος των φορολογικών ελαφρύνσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες το 2027, με κεντρικό πυλώνα τις διορθωτικές παρεμβάσεις στο σύστημα υπολογισμού του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος.

Τις εξειδικεύσεις των μέτρων παρουσίασε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, στο πλαίσιο του συνολικού πακέτου 2,2 δισ. ευρώ που εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ 2026.

Το οικονομικό όφελος για τους επαγγελματίες συνδυάζει την ήδη θεσμοθετημένη μείωση του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2026 με τις νέες ελαφρύνσεις στα τεκμήρια, προσφέροντας ουσιαστική ανακούφιση στους φορολογικά συνεπείς.

Από τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων ωφελούνται άμεσα 156.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, κυρίως από τους κλάδους της εστίασης και του λιανεμπορίου, οι οποίοι επιβαρύνονταν μέχρι σήμερα με προσαυξήσεις λόγω του κύκλου εργασιών και του κόστους μισθοδοσίας τους.

Οι φορολογικά συνεπείς

Με τη νέα ρύθμιση, οι προσαυξήσεις αυτές καταργούνται για όσους κρίνονται φορολογικά συνεπείς, δηλαδή για όσους διαβιβάζουν τα στοιχεία τους στο myDATA, έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση των POS και δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρθηκε επιχείρηση εστίασης με 15 έτη λειτουργίας, 5 εργαζομένους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ, όπου το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται από τα 27.244 ευρώ στα 16.744 ευρώ.

Η υποχώρηση αυτή επιφέρει μείωση του αναλογούντος φόρου από τα 4.783 ευρώ στα 2.249 ευρώ, προσφέροντας ετήσια ελάφρυνση της τάξεως του 53% (2.534 ευρώ).

Παράλληλα με την παρέμβαση στα τεκμήρια, ανακοινώθηκε και η ελάφρυνση στο μέτωπο της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, από το φορολογικό έτος 2027, ο συντελεστής προκαταβολής φόρου υποχωρεί κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, διαμορφούμενος στο 50% από 55% που ισχύει σήμερα, ενισχύοντας περαιτέρω τη ρευστότητα των επαγγελματιών.