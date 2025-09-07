«Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες» ήταν το σύνθημα της χθεσινής (6/9) ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ο οποίος «πόνταρε» τα πάντα στις μειώσεις φόρων, εστιάζοντας κυρίως – αλλά όχι μόνο – στις οικογένειες.

Ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να επανατοποθετήσει τον εαυτό του και την κυβέρνηση στο πολιτικό σκηνικό με τις ανακοινώσεις του από το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης». Το μεταρρυθμιστικό σχέδιο, που έχει ως «κορμό» την οικονομία, το στεγαστικό και το δημογραφικό, αλλά στη συνέχεια επεκτείνεται στην παιδεία, την υγεία και την ενέργεια, είναι η ελπίδα του για να βγει από μία δύσκολη πολιτικά περίοδο.

Από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και φυσικά, όπως πάντα, συνοδεύονται από πολλούς «αστερίσκους», πραγματικό όφελος αποκομίζουν μερικές ομάδες πολιτών, όπως οι οικογένειες με παιδιά, καθώς θα μειωθούν ως και 5% οι φορολογικοί συντελεστές. Παράλληλα, θεσπίζεται μηδενικός φόρος για πολύτεκνους και νέους.

Έπειτα, έχουμε αυτούς που θα επωφεληθούν από το «κούρεμα» φόρου στα ενοίκια – το οποίο αφορά όμως μόνον όσους εισπράττουν μισθώματα άνω των 1.000 ευρώ μηνιαίως -, αυτούς που θα δουν μείωση στο μισό, σε πρώτη φάση και κατάργηση αμέσως μετά, του ΕΝΦΙΑ στα χωριά, αλλά και αυτούς που θα επηρεαστούν από την επέκταση της μείωσης – κατά 30% – του ΦΠΑ σε κάποια νησιά (πέραν εκείνων που υποδέχονται μεταναστευτικές ροές).

Παράλληλα, οι συνταξιούχοι θα δουν την προσωπική διαφορά να καταργείται, ενώ οι ένστολοι θα δουν αυξήσεις.

«Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των Ελλήνων», δήλωσε κατά την ομιλία του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος με τα μέτρα που ανακοίνωσε εστίασε – διόλου τυχαία – στην «ομάδα» που πλήττεται σφοδρά, δηλαδή, στη μεσαία τάξη.

Πιο αναλυτικά τα βασικότερα μέτρα διαμορφώνονται ως εξής:

Μείωση φορολογικών συντελεστών

«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά δύο μονάδες για όλους – επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί», ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός. Αυτό – στην πράξη – μεταφράζεται ως εξής:

Ο συντελεστής για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ παραμένει στο 9%.

Για εισόδημα από 10.000,01 ευρώ έως και 20.000 ο φόρος από 22% «πέφτει» στο 20%.

Στο «κομμάτι» του εισοδήματος από τα 20.000.01 έως τα 30.000 ευρώ από το 28%, πέφτει στο 26%.

Ο συντελεστής φόρου για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ από 36% πάει στο 34%.

Για τα εισοδήματα μεταξύ 40.000,01 και 60.000 ευρώ ο συντελεστής από 44% πάει στο 39% με το «ψαλίδι» να είναι 5%.

Ο ανώτατος συντελεστής 44% θα εφαρμόζεται πια στο μερίδιο των εισοδημάτων που υπερβαίνουν τα 60.000,01 ευρώ, αντί 40.000,01 ευρώ και πάνω που ισχύει σήμερα.

Έξτρα μείωση για οικογένειες με παιδιά

Για τις οικογένειες με παιδιά θα υιοθετηθεί επιπλέον μείωση συντελεστών 2% για κάθε παιδί και μέχρι τα δύο για το «κομμάτι» του εισοδήματος από 10.000.01 ευρώ έως και 30.000 ευρώ.

Οπότε:

όποιος έχει 1 παιδί για το τμήμα του εισοδήματος από 10.000,01 ευρώ έως και 20.000 θα έχει συντελεστή 18% και εκείνος με 2 παιδιά θα έχει συντελεστή 16%.

για το ποσό από τα 20.000.01 έως τα 30.000 ευρώ ο συντελεστής πέφτει στο 24% για ένα παιδί και στο 22% για εκείνους που έχουν 2 παιδιά.

Για τους τρίτεκνους:

για το ποσό από 10.000,01 ευρώ έως και 20.000 ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 9% με τον φόρο να περιορίζεται στο μισό,

για το τμήμα του εισοδήματος από τα 20.000.01 έως τα 30.000 ευρώ ο συντελεστής προσδιορίζεται στο 20%.

Μηδενικός φόρος

Μηδενικός φόρος θεσμοθετείται για όσους έχουν από 4 παιδιά και πάνω.

Το ποσό από μηδέν ευρώ έως και 20.000 ευρώ έχει συντελεστή φορολόγησης 0.

Για εισόδημα από 20.000,01 ευρώ μέχρι και 30.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής 18%.

Μείωση φόρου ενοικίων

Ο νέος ενδιάμεσος συντελεστής είναι της τάξεως 25% στα εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα:

Ετήσια φορολογητέα εισοδήματα από ακίνητα έως 12.000 ευρώ, φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 15%. Το ανώτατο ποσό φόρου γι’ αυτό το κλιμάκιο εισοδημάτων φτάνει τα 1.800 ευρώ.

Ετήσια φορολογητέα εισοδήματα από ακίνητα μεταξύ 12.000,01 ευρώ και 35.000 ευρώ, φορολογούνται με 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ και με 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή για το τμήμα του εισοδήματος από τα 12.000,01 μέχρι τα 35.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, το ανώτατο ποσό φόρου για τα εισοδήματα αυτού του κλιμακίου ανέρχεται σε 9.850 ευρώ.

Ετήσια εισοδήματα από ακίνητα άνω των 35.000 ευρώ φορολογούνται με 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ, με 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ και με 45% για το υπερβάλλον ποσό, πέραν των 35.000 ευρώ.

Άλλες παρεμβάσεις

Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026 στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους και καταργείται εντελώς το 2027.

Μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.

Μειώνεται κατά το ήμισυ το 2026 και καταργείται το 2027 η προσωπική διαφορά για 600.000 συνταξιούχους, πέραν βεβαίως των κερδών από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και την ετήσια αύξηση που λάβουν με βάση την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 30% τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους.

Διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

Έρχονται και μισθολογικές αυξήσεις για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, μέσω της αναμόρφωσης των ειδικών μισθολογίων τους.

Οι μεταρρυθμίσεις με «στόχο» το 2030

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε τέσσερις βασικές μεταρρυθμίσεις για το πιο μακρινό μέλλον. Συγκεκριμένα, μίλησε για τη θεσμοθέτηση και στην Ελλάδα του Εθνικού Απολυτηρίου, την ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ ζητώντας θετικές προτάσεις από όλους, τη ρύθμιση του χώρου με σύγχρονες πολεοδομίες και για τον Ενεργειακό Χάρτη των επόμενων δεκαετιών, προτάσσοντας την ενεργειακή αυτονομία σε συνδυασμό με προσιτές τιμές στο ρεύμα.

Η εξειδίκευση των μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός θα γίνει τη Δευτέρα (8/9) από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.