Εντός του Ιουλίου 2026 πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που εξήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλεπόταν στον νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά την έναρξη ισχύος του.

Επιπλέον, με τη ρύθμιση αυτή απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χηρείας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου η σώρευσή τους δεν πηγάζει εξ ιδίου δικαιώματος, όπως συμβαίνει με τις συντάξεις χηρείας.

Όπως σημείωσε η υπουργός σε ανάρτησή της, η ρύθμιση βάζει τέλος σε μία πολυετή αδικία για χιλιάδες δικαιούχους. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εργασίας, 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου θα έπρεπε, μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, να έχουν υποστεί περικοπή της σύνταξης από το 70% στο 35%.

Οι συνταξιούχοι αυτοί ωφελούνται άμεσα, καθώς θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης, δεν θα υποστούν ποτέ στο μέλλον περικοπή και δεν θα οφείλουν πλέον στον e-ΕΦΚΑ κανένα ποσό αναδρομικών.

Την ίδια στιγμή, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, 8.500 συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται στις συντάξεις τους.

Με τη ρύθμιση που προωθείται, οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα ωφεληθούν σημαντικά, καθώς από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου η σύνταξη χηρείας τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%.

Παράλληλα, από το νέο πλαίσιο θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία προέρχεται από δικό τους συνταξιοδοτικό δικαίωμα και η άλλη από σύνταξη χηρείας.

Όπως αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εργασίας, με βάση τις προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου που οδήγησαν στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), θα έπρεπε να εφαρμοστεί άμεσα περικοπή στη δεύτερη εθνική σύνταξη που προέρχεται από τη χηρεία.

Συγκεκριμένα, η περικοπή αυτή θα αντιστοιχούσε στο 70% μίας εθνικής σύνταξης, στερώντας από τους δικαιούχους κατά μέσο όρο 312 ευρώ μηνιαίως, μια απώλεια η οποία πλέον αποτρέπεται οριστικά.