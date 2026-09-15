Στην επιβολή έκτακτης φορολόγησης 60% στα υπερβολικά έσοδα των πετρελαϊκών εταιρειών προχωρά η κυβέρνηση της Πολωνίας, προκειμένου να χρηματοδοτήσει άμεσα μέτρα ελάφρυνσης στις τιμές των καυσίμων.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε την επανακατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου, καλώντας τον πρόεδρο της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, να μην ασκήσει εκ νέου βέτο.

Η νομοθετική παρέμβαση αφορά την περίοδο Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2026 και υπολογίζεται να αποφέρει στα δημόσια ταμεία περίπου 4 δισεκατομμύρια ζλότι (1,06 δισ. δολάρια) ετησίως.

Το εν λόγω νομοσχέδιο είχε προηγουμένως μπλοκαριστεί από τον πρόεδρο Ναβρότσκι, ο οποίος το είχε παραπέμψει στο Συνταγματικό Δικαστήριο τον Ιούλιο.

Παρά το γεγονός ότι το δικαστήριο δεν έχει εκδώσει ακόμη απόφαση, η πολωνική κυβέρνηση αποφάσισε να επαναφέρει τη διάταξη στο υπουργικό συμβούλιο και να την προωθήσει εκ νέου στο κοινοβούλιο.

Ο κ. Τουσκ δεσμεύτηκε ότι μόλις ο πρόεδρος υπογράψει τον νόμο, η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει αμέσως μηχανισμό για τη μείωση των τιμών στην αντλία, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη διεθνή ενεργειακή κρίση και δεν πρέπει να είναι εκείνοι που θα πληρώσουν το μάρμαρο.

Η κρίση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής εκτίναξε τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου, προκαλώντας ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένα κόστη στις μεταφορές.

Παράλληλα όμως, η αναταραχή αυτή απέφερε αλματώδη κέρδη στους ενεργειακούς ομίλους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο πολωνικός κολοσσός Orlen, ο οποίος είδε τα έσοδά του να ενισχύονται κατά 26% το δεύτερο τρίμηνο και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να αυξάνονται κατά 54%.

Η Βαρσοβία είχε ήδη εφαρμόσει προσωρινά μέτρα στήριξης, όπως το πλαφόν στις τιμές των καυσίμων μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου (κόστους 4,7 εκατ. ζλότι) καθώς και μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στο τέλος Αυγούστου.

Ωστόσο, η διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα καθιστά, σύμφωνα με την κυβέρνηση, επιβεβλημένη την αξιοποίηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων προς όφελος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.