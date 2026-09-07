Την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, υπό τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση και τους Υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο.

Η νέα αυτή ρύθμιση, η οποία εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην 90η ΔΕΘ, θα τεθεί σε εφαρμογή από το φορολογικό έτος 2026 και αφορά φυσικά πρόσωπα, που αντλούν περισσότερο από το 50% του εισοδήματός τους από την αγροτική δραστηριότητα.

Η παρέμβαση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των παραγωγών, τη συγκράτηση του πληθυσμού στον πρωτογενή τομέα, την προσέλκυση νέων αγροτών και την τελική αύξηση της εγχώριας αγροτικής παραγωγής.

Συνολικά, η κατηγορία των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών περιλαμβάνει 245.907 φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, εκ των οποίων οι 47.091 βρίσκονται πάνω από το υφιστάμενο αφορολόγητο όριο και θα δουν άμεση ελάφρυνση.

Με τον μηδενισμό του συντελεστή για τα πρώτα 20.000 ευρώ, το αφορολόγητο όριο για έναν αγρότη χωρίς τέκνα αυξάνεται εντυπωσιακά από τα 8.633 ευρώ στα 22.204 ευρώ.

Οι 47.091 ωφελούμενοι δηλώνουν περίπου το 56% του συνολικού αγροτικού εισοδήματος της κατηγορίας (850 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 1,5 δισ. ευρώ), ενώ το ανώτατο όφελος φτάνει τα 2.900 ευρώ ανά παραγωγό.

Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου υπολογίζεται σε 87 εκατ. ευρώ για το πρώτο έτος εφαρμογής και σε 56 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2028 και μετά.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα των φορολογικών ελαφρύνσεων, καθώς αγρότης χωρίς τέκνα με εισόδημα 15.000 ευρώ, που επιβαρυνόταν με φόρο 1.183 ευρώ, πλέον δεν θα πληρώνει απολύτως τίποτα.

Αντίστοιχα, παραγωγός με δύο τέκνα και εισόδημα 20.000 ευρώ απαλλάσσεται πλήρως από τον φόρο των 1.540 ευρώ που κατέβαλλε μέχρι σήμερα.

Για υψηλότερα εισοδήματα, όπως στην περίπτωση αγρότη χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ, ο φόρος υποχωρεί από τα 5.083 ευρώ στα 2.183 ευρώ, προσφέροντας το μέγιστο όφελος των 2.900 ευρώ.

Παράλληλα με τις φορολογικές ελαφρύνσεις, από τον Νοέμβριο του 2026 τίθεται σε ισχύ η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία.

Με την επιπλέον απαλλαγή από τον ΦΠΑ που αναλογεί στον ΕΦΚ, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 50,8 λεπτά ανά λίτρο (41 λεπτά από τον ΕΦΚ και 9,8 λεπτά από τον ΦΠΑ επί του ΕΦΚ).