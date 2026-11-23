Από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, ανακοίνωσε την έναρξη καταβολής των ενισχύσεων από τις 30 Νοεμβρίου μέσω της νέας κρατικής πλατφόρμας, θέτοντας παράλληλα το πλαίσιο για το κόστος παραγωγής, την αλιεία και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Τρεις κεντρικούς άξονες —τη θωράκιση του αγροτικού εισοδήματος, τη συγκράτηση του αυξημένου κόστους παραγωγής και τη χάραξη βιώσιμης πορείας για την αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες— παρουσίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, προσερχόμενος στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πληρωμές των ενισχύσεων και η νέα ψηφιακή πλατφόρμα

Αναφερόμενος στη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών, ο κ. Σχοινάς γνωστοποίησε ότι συνολικά 500.000 Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, προσδιορίζοντας την έναρξη των πληρωμών για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου με την καταβολή σημαντικής προκαταβολής.

Όπως διευκρίνισε, η διαδικασία της πλήρους εξόφλησης θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός στη θεσμική και τεχνική αλλαγή του μηχανισμού καταβολής των επιδοτήσεων, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά οι πληρωμές υλοποιούνται εξ ολοκλήρου μέσω μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας που βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του κράτους.

Κατά τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει ότι κανένας δικαιούχος δεν θα απωλέσει τα ποσά που του αναλογούν, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει καθοριστικά στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αφήνοντας πίσω τις δυσλειτουργίες του παρελθόντος.

Το κόστος παραγωγής και η στρατηγική για την αλιεία

Ως δεύτερη μείζονα προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Έλληνας υπουργός ανέδειξε την ανάγκη συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπιση των χαμηλών τιμών παραγωγού σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος καλλιέργειας και εκτροφής.

Στο εθνικό πεδίο, υπενθύμισε τις παρεμβάσεις στήριξης για το αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και εξετάζει πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης του κλάδου.

Όσον αφορά τον τομέα της αλιείας, ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι οι επαγγελματίες ψαράδες παραμένουν σε προτεραιότητα, κάνοντας ειδική μνεία στις ρυθμίσεις για το αλιευτικό πετρέλαιο, στη στήριξη της παράκτιας αλιείας και στο πακέτο των 25 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στις συζητήσεις του Συμβουλίου θα τεθεί επί τάπητος ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τη βιωσιμότητα της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών με ορίζοντα το 2040.

Η στάση απέναντι στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Κληθείς να σχολιάσει τη νέα πρόταση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που κατέθεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και ειδικότερα τις προβλέψεις για τη γεωργία —όπως η μετατροπή του στόχου του 10% σε ανώτατο όριο—, ο κ. Σχοινάς αξιολόγησε θετικά το αγροτικό σκέλος του διαπραγματευτικού πλαισίου, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Επεσήμανε, τέλος, ότι η διαδικασία εισέρχεται πλέον στη φάση της συνολικής διαπραγμάτευσης σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, γεγονός που απαιτεί στρατηγική προσέγγιση και υπομονή μέχρι την επίτευξη της τελικής συμφωνίας.