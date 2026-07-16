Ένα σημαντικό πακέτο οικονομικής στήριξης ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα έλαβε την επίσημη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η έγκριση του πακέτου των 41 εκατ. ευρώ δεν έρχεται σε ουδέτερο χρόνο, αλλά αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο σε μια μακρά περίοδο ασφυκτικών πιέσεων για τον ελληνικό αγροτικό κόσμο κι όχι μόνο.

Η προϊστορία της κρίσης ξεκινά ουσιαστικά από το 2022, όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία προκάλεσε το πρώτο τεράστιο σοκ στις τιμές του φυσικού αερίου, το οποίο αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων.

Πριν προλάβει η αγορά να ισορροπήσει, το νέο γεωπολιτικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή ήρθε να δώσει τη χαριστική βολή στις εφοδιαστικές αλυσίδες και το κόστος μεταφοράς.

Για τους Έλληνες παραγωγούς, η τιμή των λιπασμάτων διπλασιάστηκε ή και τριπλασιάστηκε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, καθιστώντας την καλλιέργεια της γης μια εξαιρετικά ασύμφορη και ρισκαδόρικη δραστηριότητα.

Το φιάσκο με την πλατφόρμα και η ταξική οργή

Η ανακοίνωση των κρατικών ενισχύσεων, ωστόσο, συνοδεύεται από έντονο παρασκήνιο και δικαιολογημένη οργή από την πλευρά των αγροτών. Όταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιχείρησε να ανοίξει την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την καταγραφή των δαπανών, το σύστημα κατέρρευσε σχεδόν αμέσως.

Η πλατφόρμα παρουσίασε σοβαρά τεχνικά προβλήματα, με τους χρήστες να μην μπορούν να συνδεθούν, να «πετάγονται» εκτός συστήματος κατά τη μεταφόρτωση των τιμολογίων αγοράς ή να βλέπουν τα στοιχεία τους να μην αναγνωρίζονται.

Η δυσλειτουργία αυτή προκάλεσε τεράστια αναστάτωση και καθυστερήσεις, καθώς οι προθεσμίες έτρεχαν και χιλιάδες παραγωγοί κινδύνευαν να μείνουν εκτός ενισχύσεων χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Χρειάστηκαν διαδοχικές παρατάσεις, έντονες διαμαρτυρίες από τους αγροτικούς συλλόγους και αλλεπάλληλες τεχνικές παρεμβάσεις για να μπορέσει τελικά το ψηφιακό σύστημα να λειτουργήσει υποτυπωδώς και να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής.

Άμεσες επιχορηγήσεις για την κάλυψη του κόστους

Μετά και την επίσημη έγκριση των Βρυξελλών, η κοινοτική ενίσχυση θα φτάσει τελικά στους παραγωγούς με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.

Το σχήμα προβλέπει την κάλυψη του 15% του συνολικού κόστους που κατέβαλαν οι αγρότες για την αγορά λιπασμάτων κατά το διάστημα από τις 15 Μαρτίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026, θέτοντας ως ανώτατο όριο χρηματοδότησης τις 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Πράσινο φως με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο κρίσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε το ελληνικό μέτρο και έκρινε ότι είναι απόλυτα αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την αντιμετώπιση των τρεχουσών οικονομικών πιέσεων.

Επιπλέον, αποφάνθηκε ότι η παρέμβαση εναρμονίζεται πλήρως με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις και συμβαδίζει απόλυτα με το Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την Κρίση στη Μέση Ανατολή (METSAF).

Το πλαίσιο METSAF θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 29 Απριλίου 2026, δίνοντας στα κράτη-μέλη την απαραίτητη ευελιξία να στηρίξουν τους κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους που δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα από τις παγκόσμιες οικονομικές αναταράξεις.

Το προσωρινό αυτό εργαλείο, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, επικεντρώνεται κυρίως στη θωράκιση των τομέων της γεωργίας, της αλιείας, των μεταφορών, καθώς και των ενεργοβόρων βιομηχανιών.

Μέσω αυτού, δίνεται η δυνατότητα στις εθνικές κυβερνήσεις να προσφέρουν στοχευμένη οικονομική βοήθεια, αντισταθμίζοντας μέρος των υπέρογκων επιβαρύνσεων που καταγράφονται στο κόστος των καυσίμων και των πρώτων υλών, όπως τα λιπάσματα.