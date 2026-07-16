Η εντυπωσιακή ανταπόκριση των νέων επιχειρηματιών στη δράση «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» οδήγησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε μια καθοριστική τροποποίηση της πρόσκλησης.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού, Νίκου Παπαθανάση, δίνεται πλέον η δυνατότητα υπερδέσμευσης των διαθέσιμων πόρων κατά 30%.

Η κίνηση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς το ενδιαφέρον ξεπέρασε τον αρχικό σχεδιασμό σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες της χώρας.

Η ακτινογραφία των αιτήσεων και η ανισορροπία των πόρων

Η δράση προκηρύχθηκε αρχικά με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 70.000.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 55.000.000 ευρώ προορίζονταν για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας, ενώ τα υπόλοιπα 15.000.000 ευρώ είχαν δεσμευτεί για τις Περιφέρειες Μετάβασης, δηλαδή την Αττική και το Νότιο Αιγαίο.

Συνολικά υποβλήθηκαν 2.815 αιτήσεις χρηματοδότησης, με τη συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη να αγγίζει τα 62.273.364 ευρώ, αποτυπώνοντας τη μεγάλη ανάγκη της αγοράς για νέα ξεκινήματα.

Στην κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών, η οποία περιλαμβάνει το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα, την Κρήτη, τη Δυτική Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, κατατέθηκαν 1.976 αιτήσεις με απαιτούμενη δαπάνη 43.100.200 ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση, οι διαθέσιμοι πόροι αποδείχθηκαν υπεραρκετοί για την κάλυψη των αναγκών.

Αντίθετα, στις Περιφέρειες Μετάβασης της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, η ζήτηση χτύπησε κόκκινο. Υποβλήθηκαν 839 αιτήσεις με τη ζητούμενη δημόσια δαπάνη να φτάνει τα 19.173.164 ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό προϋπολογισμό των 15 εκατομμυρίων.

Με τη νέα απόφαση, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» αποκτά πλέον το ελεύθερο να εντάξει επιλέξιμες αιτήσεις με προϋπολογισμό αυξημένο έως και 30% πάνω από το αρχικό όριο, εξασφαλίζοντας ότι κανένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο στις περιοχές αυτές δεν θα μείνει εκτός χρηματοδότησης λόγω εξάντλησης των κονδυλίων.

Ποιοι ωφελούνται και ποιους τομείς αφορά η Δράση

Ο κεντρικός πυρήνας της δράσης «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» εστιάζει στην ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μέσα από την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και τη δημιουργία νέων, βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Οι άμεσοι δικαιούχοι είναι εξειδικευμένοι και καταρτισμένοι νέοι άνθρωποι με επιχειρηματικό όραμα και ικανότητες, οι οποίοι επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν σε σύγχρονους, βιώσιμους και δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Η χρηματοδότηση κατευθύνεται κατά προτεραιότητα σε τομείς αιχμής όπως οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, οι επιστήμες STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά), καθώς και ο τουρισμός, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες που δημιουργούν σταθερές θέσεις εργασίας.

Η διάρκεια της παρεχόμενης επιχορήγησης συνδέεται άμεσα με την πραγματική επιβίωση και λειτουργία των νέων επιχειρήσεων.

Μπορεί να αφορά σε συνεχόμενη και πλήρως επαληθευμένη λειτουργία δώδεκα ή δεκαοκτώ μηνών από την επίσημη έναρξη εργασιών στην ΑΑΔΕ, πράγμα που μεταφράζεται σε τουλάχιστον δύο εγκεκριμένα εξάμηνα λειτουργίας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας μέρος του ευρύτερου προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».