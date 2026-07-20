Ξεκινά επίσημα ο δεύτερος κύκλος του καθεστώτος ενίσχυσης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 150 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 75 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν με τη μορφή επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), ενώ τα υπόλοιπα 75 εκατομμύρια ευρώ αφορούν το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής για τις υπαγόμενες επιχειρήσεις.

Στον νέο αυτό κύκλο εντάσσονται πλέον όλες οι κατηγορίες πτηνοτροφείων, ενώ προβλέπεται η παροχή επιπλέον ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από νέους αγρότες.

Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτουν την αγορά και εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού και μηχανημάτων, καθώς και άυλες ενέργειες όπως η μεταφορά τεχνολογίας, τα συστήματα ποιότητας, οι πιστοποιήσεις και το μισθολογικό κόστος για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, εισάγονται νέα κριτήρια επιλεξιμότητας που πριμοδοτούν την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και προϊόντων που ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής θα διαρκέσει από τις 3 Αυγούστου έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.