Στην κατάθεση επίσημου αιτήματος διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας προχώρησε εκ μέρους της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης.

Το αίτημα αφορά το νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών και περιλαμβάνει τα 16 άρθρα που εισηγήθηκε αρχικά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, καθώς και τις τρεις πρόσθετες διατάξεις που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης έκανε λόγο για πολιτικά τεχνάσματα με κυβερνητική πατρότητα, φέρνοντας ως παράδειγμα επικείμενο πλειστηριασμό κατοικίας ηλικιωμένων στη Θεσσαλονίκη υπό το καθεστώς του Πτωχευτικού Κώδικα και των εγγυήσεων του σχεδίου «Ηρακλής».

Κάλεσε μάλιστα την κυβέρνηση, εφόσον διαθέτει πολιτικό θάρρος, να εντάξει στην ονομαστική ψηφοφορία και τα άρθρα 22, 24 και 30, υποστηρίζοντας ότι αποδυναμώνουν τη διαιτησία και περιορίζουν τον παρεμβατικό ρόλο της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ ισχυρίστηκε πως επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε πραγματοποιηθεί κανένας πλειστηριασμός.

Σφοδρή κριτική άσκησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, καταγγέλλοντας επικοινωνιακό μπαράζ και τακτικισμούς με μικροπολιτικές στοχεύσεις.

Όπως υπογράμμισε, οι κινήσεις αυτές δεν μπορούν να συγκαλύψουν την πραγματικότητα που βιώνουν τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με δεκάδες χιλιάδες πλειστηριασμούς ετησίως και την πίεση των servicers.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, αντί να θεσπίσει νομοθετική προστασία της πρώτης κατοικίας και ουσιαστική διαγραφή χρεών όπως πράττει σε μεγάλους ομίλους, περιορίζεται σε αποσπασματικές ρυθμίσεις.

Την πλήρη απόσυρση όλων των άρθρων και των διατάξεων που αφορούν τα κόκκινα δάνεια ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας.

Χαρακτήρισε ανεπίτρεπτο το γεγονός ότι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα εντάχθηκε ως τμήμα ενός ευρύτερου νομοσχεδίου και απέρριψε τα περί κυβερνητικών υποχωρήσεων, σημειώνοντας ότι το άρθρο 23 αποσύρθηκε επειδή ήταν απαράδεκτο και όχι για να εκτεθεί η αντιπολίτευση, ενώ απαίτησε να αποσυρθεί και το άρθρο 27 βάσει τροπολογίας του κόμματός του.

Για νέους τακτικισμούς και «μπρος πίσω» κατηγόρησε τον υπουργό Οικονομικών ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας.

Εστιάζοντας στις νομοθετικές βελτιώσεις που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, υποστήριξε ότι τελικά το άρθρο 23 δεν αποσύρεται στο σύνολό του, κάνοντας λόγο για προσπάθεια παραπλάνησης του Κοινοβουλίου και σχολιάζοντας επικριτικά ότι η κυβερνητική στάση μεταβάλλεται συνεχώς.

Κ. Πιερρακάκης: Ονομαστική ψηφοφορία για να φανεί στην πράξη ποιος στηρίζει τους δανειολήπτες

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την έναρξη της συζήτησης, απάντησε στις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί καθαρή δοκιμασία πολιτικής συνέπειας ώστε να αποδειχθεί ποιος πραγματικά στηρίζει τα μέτρα υπέρ των πολιτών.

Απευθυνόμενος στα έδρανα της αντιπολίτευσης, ο κ. Πιερρακάκης σχολίασε τις πολυήμερες επικρίσεις γύρω από τον ρόλο των servicers και τη διεκδίκηση του «μονοπωλίου της κοινωνικής ευαισθησίας», επισημαίνοντας ότι ήρθε η ώρα της κρίσης στην πράξη.

Το αρχικό κυβερνητικό αίτημα αφορά τα άρθρα 3, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 32, 33, 35, 36 και 38, καθώς και τα δύο άρθρα της σχετικής τροπολογίας, προκειμένου να γνωρίζει κάθε πολίτης τη στάση των εκπροσώπων του.

Ανταποκρινόμενος στις ενστάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διαδικασία, ο υπουργός έκανε δεκτή και την πρόταση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Γιαννούλη, εντάσσοντας στην ονομαστική ψηφοφορία και τα άρθρα 22, 24 και 30.

Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, ολόκληρη η νομοθετική πρωτοβουλία κινείται προς την κατεύθυνση προστασίας των δανειοληπτών, προσθέτοντας με νόημα ότι κάθε θετική ή αρνητική ψήφος θα φέρει ονοματεπώνυμο και κάθε «παρών» θα συνιστά υπεκφυγή που δεν παραγράφεται.