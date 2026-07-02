Σε ένα από τα πιο καθοριστικά εργαλεία ανάλυσης κινδύνου και στοχευμένης επιλογής υποθέσεων για τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εξελίσσεται το Ψηφιακό Πελατολόγιο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η αξιοποίηση των δεδομένων του έχει συμβάλει στην αποτελεσματική επιλογή επιχειρήσεων προς έλεγχο στους κλάδους επισκευής και συντήρησης οχημάτων, εμπορίας οχημάτων και ανταλλακτικών, μεταφορών, στάθμευσης, πλύσης, βαφής και συναφών δραστηριοτήτων, με τη μέση παραβατικότητα στις επιλεγμένες επιχειρήσεις να ξεπερνά πλέον το 50%.

Τα στατιστικά των ελέγχων για το 2025

Κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν 949 στοχευμένοι έλεγχοι με βάση τα στοιχεία του Ψηφιακού Πελατολογίου. Από αυτούς, εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 505 επιχειρήσεις, ανεβάζοντας το ποσοστό παραβατικότητας στο 53,2%, ενώ ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων άγγιξε τις 5.882.

Στο πλαίσιο των ελέγχων του 2025 καταγράφηκαν συγκεκριμένα:

1.095 παραβάσεις για μη διαβίβαση αποδείξεων.

1.026 παραβάσεις για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων.

4 παραβάσεις για μη επίδειξη στοιχείων.

3.753 λοιπές φορολογικές παραβάσεις.

Η συνολική αποκρυβείσα αξία από τις παραπάνω υποθέσεις ξεπέρασε τα 100.000 ευρώ.

Επιπλέον, επιβλήθηκαν 2 αναστολές λειτουργίας σε επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου και επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και 2 αναστολές λειτουργίας σε επιχειρήσεις χερσαίων μεταφορών.

Εκτόξευση της παραβατικότητας στο α΄ εξάμηνο του 2026

Η ελεγκτική δράση της ΑΑΔΕ στους κλάδους του αυτοκινήτου και των μεταφορών εντάθηκε ακόμα περισσότερο από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους έχουν ήδη διενεργηθεί 1.145 έλεγχοι, με τις παραβάσεις να εντοπίζονται σε 693 επιχειρήσεις και τη μέση παραβατικότητα να σκαρφαλώνει στο 60,5%.

Οι 6.292 συνολικά παραβάσεις που διαπιστώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 εξειδικεύονται ανά κλάδο ως εξής:

2.552 παραβάσεις στον τομέα της επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών.

3.474 παραβάσεις σε υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες.

91 παραβάσεις στο λιανικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών.

33 παραβάσεις στο χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών.

81 παραβάσεις στον κλάδο ενοικίασης αυτοκινήτων.

61 παραβάσεις στις χερσαίες μεταφορές επιβατών.

Τα επιβληθέντα πρόστιμα για το πρώτο μισό του 2026 ανήλθαν συνολικά στα 500.000 ευρώ, ενώ παράλληλα επιβλήθηκε η διήμερη αναστολή λειτουργίας («λουκέτο») σε δώδεκα επιχειρήσεις του κλάδου.